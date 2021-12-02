Kılıçdaroğlu ikinci mitingini Kocaeli’de yapabilir

13 Kasım’da Körfez’de başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) danışma kurulları bugü İzmit ile devam etti. KYÖD sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, il yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Caner Arduç, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimi, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Büyükşeihr Belediyesi CHP Meclis Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP eski İl Başkanları Cengiz Sarıbay ve Fahri Örengül CHP eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve partililer katılım gösterdi.

İKİNCİ MİTİNG KOCAELİ'DE



İl Başkanı Harun Yıldızlı, ““Biz ikinci mitingin Kocaeli’de olması noktasında bir söz kıydık” diyen Yıldızlı, “Anında örgüt üyesi olma şansınız, terörist olma şansınız var. Elini yıkamayan belediye başkanları var Pensilvanya’ya gidip. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında her zamankinden daha birlik vve beraberliğe ihtiyacımız var. İktidar çok yakın, önümüz açık. Her bireyimize çok büyük işler düşüyor. Eleştiriye de öneriye de açığız. Yanlışımız olabilir. Biz ikinci mitingin Kocaeli’de olması noktasında bir söz kıydık. Bunun altyapısı yapılacak ve nasipse ikinci miting Kocaeli’de yapılacak” dedi.