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02 Ara 2021 - 19:17- Siyaset G: 02 Ara 2021 - 19:22

Tahsin Tarhan’ın sözünü kesti: İnsanları uyutmayın

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın CHP İzmit İlçe Danışma Kurulu’nda konuşması sırasında bir parti üyesi insanları uyutmayın diyerek sözünü kesti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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13 Kasım’da Körfez’de başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) danışma kurulları bugü İzmit ile devam etti. KYÖD sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, il yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Caner Arduç, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimi, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Büyükşeihr Belediyesi CHP Meclis Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP eski İl Başkanları Keramettin Gençtürk, Mustafa Küpçü, Cengiz Sarıbay, Cihat Altınyuva, Necat Çakır, Geçmiş dönem İzmit İlçe Başkanları Mehmet Ümit Küçükkaya, Orhan Dönmez, Ömer Hazer ve partililer katılım gösterdi.

BASINA KAPATILDI


Tarhan’a konuştuğu sırada “İnsanları uyutmayın” diyerek tepki gösterdi. Parti üyesi Emre Yılmazokray isimli ön sıralara doğru seslendi. Tahsin Tarhan’ın sözünü kesen partili“Yahu yeter. Hikaye anlatmayın. Biz size neden oy verdik Tahsin Tarhan?” dedi. Bu sırada partililer Emre’ye sakin olmasını söyledi. Tahsin Tarhan da “Bağırmalara hiç gerek yok. Eğer bir eksiğimiz, hatamız varsa buraya geldik sizi dinlemeye. Mikrofon açık. Şov yapmaya gerek yok. Başarıyla yapmaya çalışırız. Başarısızsak CHP’nin üyelerine hesabını veririm. Son konuşmacıya kadar burada oturacağım” dedi. Toplantının istişare kısmı basına kapatıldı.

# Kadın, Mustafa

02 Ara 2021 - 19:17 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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