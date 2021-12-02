Tarhan: Bugün, bizim yaptığımız hizmetlerle Kocaeli ayakta

13 Kasım’da Körfez’de başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) danışma kurulları bugü İzmit ile devam etti. KYÖD sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, il yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Caner Arduç, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimi, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Büyükşeihr Belediyesi CHP Meclis Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP eski İl Başkanları Keramettin Gençtürk, Mustafa Küpçü, Cengiz Sarıbay, Cihat Altınyuva, Necat Çakır, Geçmiş dönem İzmit İlçe Başkanları Mehmet Ümit Küçükkaya, Orhan Dönmez, Ömer Hazer ve partililer katılım gösterdi.

“90 BİN LİRAYA MAL OLDU”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Yaklaşık 2 yıl oldu; ayrı kaldık. Pandemi süreci. Bu süreçte pandemide ilçe örgütümüz olarak sizlerle buluşamadık. İzmit İlçe Örgütü olarak pandemi döneminde öncelikle kongrede söz verdiğimiz gibi İzmit ilçe binamızın tadilatını gerçekleştirdik. Bu tadilat bizlere 90 bin liraya mal oldu. Mahalle temsilcilerimizle irtibata geçip üyelerimize mesajlar atarak onlarla buluştuk. Mahallenin sorunlarını not edip gerçekleştirebileceklerimizi gerçekleştirdik. İşyerleri kapanan esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara maske ve dezenfektan takdim ettik. Pandemi döneminde 1400 aileye il başkanımız desteğiyle gıda desteği yaptık. Bu bizim için onur ve gurur verici bir durumdu. 350 çocuğumuzu mutlu ettik; kırtasiye ve kıyafet desteği verdik” dedi.

“94 BİN LİRA SSK BORCU OLDU”

SSK borcu olduklarını belirten Çakar, “İlçe binamızda oturmadık. Mahallelerde meclis üyelerimizle buluştuk ve mahallenin sorunlarını nasıl çözebiliriz bunları konuştuk. Toplu üyeler gerçekleştirdik. Milletvekillerimiz ve il başkanımızla beraber 94 mahalle muhtarını ziyaret ettik. İlçe sekreterimizle yollarımızı ayırdık; tazminatını verdik; helalleştik. İzmit ilçe örgütümüzün en büyük sürprizi 94 bin lira gibi SSK borcu oldu. Yapılandırmada 74 bin lira oldu. 30 bin TL’sini ödedik; 40 bin TL kaldı. Bu da bizim partimize verdiğimiz değerdir. Öncelikle her an seçim olacakmış gibi sandık atamalarımızı gerçekleştirip eğitimlerine başlayacağız. Bekirpaşa ve Kuruçeşme bölgelerinde irtibat ofisimizi açacağız. CHP’yi vatandaşa anlatmazsak insanlar bizi başkalarının anlattığı, algı yaratma yöntemlerini kullanan bir iktidar tarafından yanlış bilgilendirmelerle vatandaşlarımız CHP’den kopmaktadır” ifadelerinde bulundu.

“HATALARIMIZ OLMUŞTUR”

“Hatalarımız olmuştur” diyen Çakar, “İlçe örgütümüz, mahalle temsilcilerimiz bu süreçte devamlı sahada olmak zorundayız. Bir görevimiz var; Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz. Genel seçim öncesi parti içi demokrasimiz olan ön seçimi yapmak için bütün görüşmelerimizi yapıp İzmit ilçede ön seçim yaptırmaya mücadele edeceğiz. Hatalarımız olmuştur ama bu hatalarımızı düzeltmek için nasıl bir yol haritası çizmeliyiz, sizlerden gelen fikirler doğrultusunda bu kürsüden söyleyeceksiniz. Hedefimiz CHP’yi iktidara taşımak” dedi.

“FİKRET HOCAOĞLU İSTİFA DEDİK”

Çakar’ın ardından konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Ülkemiz çok ciddi ekonomik bir buhrandan geçiyor. Genel başkanımızla ilgili sosyal medyada ithamlarda bulunan hadsiz meclis üyesi hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Siyasetin dili bu olmamalı. Siyaset yapıcılarının birbirlerini uyarması gerekiyor. Büyükşehir meclisi öncesi bir basın toplantısı düzenledik. Sonrasında katılan arkadaşlarımızla birlikte her ay olduğu gibi meclisi izlemek için içeri girmek istedik. En önde de ben vardım. İl başkanı seçildiğim günden beri 2-3 kere meclise katılmadım. Ben içeri girerken görevli ‘meclis üyesi harici giremezsiniz’ dedi. Ben de meclislerin halka açık olduğunu söyledim ve içeri girdik. ‘Fikret Hocaoğlu istifa’ dedik. İçeri girip aslanlar gibi üslubumuzu bozmadan izledik. Bekledim ki orada bir tanesi çıkar ‘siyasetin üslubu bu değil’ der” ifadelerinde bulundu.

“İZMİT’TE KAÇ TANESİ EKMİŞ TARLAYI?”

Yıldızlı sözlerinin devamında, “Arda kardeşim bir paylaşım yaptı çocuğu dart tahtasına koydular. Ben arayıp ‘kaldıracaksınız onu, özür dileyeceksin’ dedim. İçlerinde bir tane akil adam yok mu? Hiçbiri inkar etmiyor; özür dilemiyor. Hepsi öyle demek ki. Bir tane hadsiz de Kocaelispor yönetiminde var. CHP’yi sevmiyordu önceden, yanlışlıkla söylemiş. Kocaelispor’un yönetiminde böyle hadsizlere yer yok. Kocaelispor siyasetin arka bahçesi olmamalı. Olmadığı taktirde CHP örgütü olarak kendilerine destek vereceğimizi söyledim. Başkanı aradım ‘yanlışlıkla paylaşmış’ dedi. bütün yanlışlıklar da bunlarda. Biz danışmalara başladığımızda dolar 10 TL idi. Ziraat Odası Başkanı önümüzdeki dönem çok ciddi gıda sıkıntısı olacak diyor. Çiftçiler arsalarını ekemiyorlar. Mazot fiyatları, gübre fiyatları arttı. Çiftçi, emekçi, esnaf çözüm bekliyor ama bunlar yağmurda ıslandıklarıyla birlikte yol yürümeye devam ediyorlar. Bırak doları, Euro diyor. İnsanlarda dolar, Euro yok ki. Bunlar sizde. Sahaya inin de esnaf ne yapıyor diye bak diyoruz. Ben seninle zaten yolda yürümeye meraklı değilim. İn de esnafın, çiftçinin haline bir bak. İzmit’in 50 tane köyü var kaç tanesi ekmiş tarlayı? Bırak doları, Euro’yu benim Erdoğan’ım var” dedi.

“İKİNCİ MİTİNG KOCAELİ’DE YAPILACAK”

“Biz ikinci mitingin Kocaeli’de olması noktasında bir söz kıydık” diyen Yıldızlı, “Anında örgüt üyesi olma şansınız, terörist olma şansınız var. Elini yıkamayan belediye başkanları var Pensilvanya’ya gidip. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında her zamankinden daha birlik vve beraberliğe ihtiyacımız var. İktidar çok yakın, önümüz açık. Her bireyimize çok büyük işler düşüyor. Eleştiriye de öneriye de açığız. Yanlışımız olabilir. Biz ikinci mitingin Kocaeli’de olması noktasında bir söz kıydık. Bunun altyapısı yapılacak ve nasipse ikinci miting Kocaeli’de yapılacak” dedi.

“GECE 12’DEN SONRA NÖBET TUTARAK UYUYACAKSINIZ”

Yıldızlı’nın ardından konuşan CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Benim en büyük görevim TBMM’ye gönderen CHP’nin emekçileri, Kocaelili seçmenleri dinlemem gerekiyor diye izin aldım. Genel başkanımız ve Engin Altay’ın sizlere selamını getirdim. ‘Bana yetkiyi verin, bu ülkeyi uçuracağım, ekonomiyi ayağa kaldıracağım; partili cumhurbaşkanı sistemi Türkiye’yi ayağa kaldıracak’ diyorlardı; danışmanlarımı görevlendirmiştim sakın ha gece 12’den sonra sırayla nöbet tutarak uyuyacaksınız çünkü her gece Resmi Gazete’de bir atama oluyor. Ya emniyet müdürleri, ya valiler, gün geliyor merkez bankası gün geliyor bakanlar değişiyor. Koalisyondan rahatsızdın nasıl oluyor? Koalisyondan bir tartışma olurdu bakanların başarısızları konuşulurdu şimdi neden görevden alındı bilinmiyor. Milliyetçilikten bahsediyorlar; CHP sanki iktidarmış gibi CHP’yi suçluyorlar. Bu torba kanunda önerdik; vatandaş zor şartlarda faturalarını ödeyemiyor. Asgari ücretten vergi alınmasın. Milliyetçi olan biri şeker fabrikalarını satar mı? Tekel’i satar mı? Demirel’in yaptığı köprü, Özal’ın yaptığı köprü kaç para, iktidarın yaptığı köprü kaç para bakmak lazım. otobanlar bizim değil tefecilerin, köprüler de tefecilerin. Bize milliyetçilikten bahsediyorlar. Hadi oradan” dedi.

“BİZİM YAPTIĞIMIZ HİZMETLERLE KOCAELİ AYAKTA”

Belediye başkanlarımızı millete hizmet etmek için seçtiler. Son dönemlerde moda olmuş; belediye başkanları çıkmış çıkıp CHP’ye saldırıyorlar. Marifet vermiş biri. Kendileri de kaybettiklerini anlıyorlar. Şu mesajı vermek istiyorum: evet, bugün iktidar olabilirsiniz ama erken seçim olursa iki yıl CHP’nin iktidarında marifet belediye başkanı olarak görev yapacaksınız. 2023’de olursa CHP’nin iktidarın belediye başkanlığı yapacaksınız. Ona göre çalışın, millete hizmet edin. Çıkın, halka hizmet edin, CHP’ye saldırmayı bırakın. Millet sizden hizmet bekliyor. Bugün, bizim yaptığımız hizmetlerle Kocaeli ayakta. Trafik durmuş, elektrikler kesiliyor. Sizin göreviniz millete hizmet etmek. İzmit’te büyük trafik var? Neden? Milletin parası yok; köprüden de geçemiyor, vapura da binemiyor. Karadan gidiyor karadan. Bizler iktidarız, iktidar gibi davranmalıyız. Halka gittiğimizde iktidarmış gibi davranmalıyız. EYT’lilerin sorunun biz çözeceğiz; 3600 ek göstergeyi biz getireceğiz. En az emekli maaşının asgari ücretin altında olmayacağını biz taahhüt ediyoruz. Çiftçinin, esnafın sorunu biz çözeceğiz. Bu sorunları biz çözeceğiz” dedi.

TARHAN’A ‘İNSANLARI UYUTMAYIN’ TEPKİSİ

Tarhan’a konuştuğu sırada “İnsanları uyutmayın” diyerek tepki gösterdi. Parti üyesi Emre Yılmazokray isimli ön sıralara doğru seslendi. Tahsin Tarhan’ın sözünü kesen partili“Yahu yeter. Hikaye anlatmayın. Biz size neden oy verdik Tahsin Tarhan?” dedi. Bu sırada partililer Emre’ye sakin olmasını söyledi. Tahsin Tarhan da “Bağırmalara hiç gerek yok. Eğer bir eksiğimiz, hatamız varsa buraya geldik sizi dinlemeye. Mikrofon açık. Şov yapmaya gerek yok. Başarıyla yapmaya çalışırız. Başarısızsak CHP’nin üyelerine hesabını veririm. Son konuşmacıya kadar burada oturacağım” dedi. Toplantının istişare kısmı basına kapatıldı.