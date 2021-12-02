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02 Ara 2021 - 21:38- Asayiş G: 02 Ara 2021 - 21:39

Kocaeli’de yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Kocaeli’de yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlediği operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 267 kilo 75 gram metamfetamin, 298 kilo 3 gram esrar, 14 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu, 13 kilo 55 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri devam eden şahıslardan 5’i serbest bırakılırken, sokak satıcısı olduğu belirlenen F.Ç., K.A. ve O.D. isimli 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Sokak

02 Ara 2021 - 21:38 İHA Kocaeli- Asayiş

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