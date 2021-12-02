Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlediği operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 267 kilo 75 gram metamfetamin, 298 kilo 3 gram esrar, 14 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu, 13 kilo 55 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri devam eden şahıslardan 5’i serbest bırakılırken, sokak satıcısı olduğu belirlenen F.Ç., K.A. ve O.D. isimli 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
02 Ara 2021 - 21:38- Asayiş Güncelleme: 02 Ara 2021 - 21:39
Kocaeli’de yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.