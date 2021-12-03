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03 Ara 2021 - 10:19- Gündem G: 03 Ara 2021 - 10:22

Kocaeli’nde müzik ve gösteri sanatları KO-MEK ile hayat buldu  

KO-MEK’te sanat var  

Kocaeli’nde müzik ve gösteri sanatları KO-MEK ile hayat buldu   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), mesleki eğitimleriyle ülkenin istihdam hamlesine destek verirken, gösteri ve sanat kurslarıyla da kentin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor. KO-MEK’in gösteri ve sanat branşlarında eğitim alan vatandaşlar, yeteneklerini geliştirmenin ayrıcalığını yaşıyor. Gösteri ve sanat branşları aynı zamanda kentin adeta rehabilitasyon merkezi görevini görüyor.

 

SANATSAL GELİŞİME DESTEK

Kurulduğu günden beri adeta bir Halk Üniversitesi olan KO-MEK eğitime verilen bir haftalık aranın ardından 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 351 farklı branş ile eğitim vermeye devam ediyor. Meslek branşları ile istihdama katkı sunan KO-MEK, gösteri ve sanat branşlarıyla da vatandaşlara eğitim vererek sanatsal gelişimi destekliyor.

 

23 BİN 691 KURSİYER EĞİTİM ALDI

KO-MEK, gitar, bağlama, ney, keman, tiyatro ve drama gibi önemli branşlarda eğitimlerine devam ediyor. KO-MEK’te şimdiye kadar müzik ve gösteri sanatlarında toplamda 23 bin 691 kursiyere eğitim vererek bu alanda büyük bir başarı göstermiş oldu.

 

GELECEĞE KO-MEK İLE HAZIRLANIYORLAR

Kocaeli ve çevre illerden özellikle genç kursiyerlerin tercih ettiği gösteri ve sanat kursları yeterli sayının oluşturulduğu tüm kurs merkezlerinde açılarak eğitim veriyor. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen kurslarda adeta konser havası estiriliyor. Geleceğe hazırlanan kursiyerlerin eğitim salonlarını doldurduğu KO-MEK’te geleceğin sanatçıları yetişiyor.

 

İLK HEYECAN KO-MEK’TE

Devlet Konservatuarı ve özel görsel sanatlara hazırlanan geleceğin sanatçılarının sahnenin ilk tozunu KO-MEK kurs merkezlerinde yutarken; müzik aletlerinin telleri de ilk kez KO-MEK kurslarında sese geliyor. Geleceğe hazırlanan kursiyerlerin yanı sıra herhangi bir müzik aletine ilgi duyup da uzun zamandır öğrenme fırsatı bulamayan kursiyerlerimiz de KO-MEK sayesinde gönlünde uhde kalan enstrümanıyla yine ilk kez burada buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

 

SAHNE SENİN KO-MEK

KO-MEK’in önemli sacayaklarından biri olan gösteri ve sanat branşları, düzenlenen saha çalışması ile de vatandaşlara tanıtılıyor. Oldukça yoğun ilgi gören saha çalışmalarında, müzik branşı usta öğreticileri vatandaşlar için müzik dinletisi gerçekleştiriyor. Ayrıca özel günlerde sahnede olan müzik branşı kursiyerleri şimdiden seyircinin karşısına çıkmanın deneyimini yaşarken tiyatro ve drama kursiyerleri de düzenledikleri farklı gösterilerle kendi oyunlarını sahnelemenin mutluluğuna ortak oluyor.

# eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

03 Ara 2021 - 10:19 - Gündem

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