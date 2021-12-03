Vatandaşı ölüme terk ettiler

Hasan Pehlivan isimli vatandaş, Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi’nde ki asansörde mahsur kaldı. Asansörün içindeki numaraya ulaşan Pehlivan, kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Pehlivan’a bekleyin sizi kurtaracağız denildi ancak 30 dakika geçmesine rağmen hala kurtarılamayan Pehlivan, numarayı tekrar aradı.
30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİLDİ
Bu sefer ise belediyeye araması gerektiği bildirildi. 30 dakika boyunca bekleyen Pehlivan, asansörden kendi imkanları ile kurtulabildi. İçeride havasız kalan Pehlivan, kendisinin kurtulduğunu ancak bu durumun bir çocuğun veya engelli bir vatandaşın başına geldiğinde daha sıkıntı çekeceğini ifade etti. Bu sorunların bir an önce düzeltilmesi isteyerek şikayetini bildirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Okyanus - Çok doğru bende kaldım yarımsaatten fazla bekledim.sonunda itfaiye geldi.çünki ben numaralarada ulaşamadığım için itfaiyeyi aradım
Yürüyen Merdiven - Üstgeçit imparatorluğu olduk. Defalarca asansörde kalma olayı yaşandı, kimsenin umurunda olmuyor. Yürüyen merdiven yapamazlar mı? En azından açık havada olursun, çalışmasa da merdiven olarak kullanırsın. Asansörlere bir çoğumuz -çalışır halde olsa bile- çekiniyoruz, binmiyoruz, ya kalırsak diye. İlgililere ulaşmak zaten imkansız. Herkes şef, ortada kızılderili yok ki derdimizi anlatalım.
Aydin Ünsüz - BU ASANSÖR UYGULAMASI ÇOK YANLIŞ YANDAŞ BESLEMEK İÇİN YAPILAN BİR SİSTEM SADECE İHTİYAÇ SAHİPLERİ KULLANABİLECEĞİ BİR DÜZEN OLMALIYDI
Tuzsuz - Belediyelere her birimi yandaşlarla doldururlarsa böyle olaylar tabiiki de olur.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.