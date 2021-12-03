Vatandaşı ölüme terk ettiler

Hasan Pehlivan isimli vatandaş, Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi’nde ki asansörde mahsur kaldı. Asansörün içindeki numaraya ulaşan Pehlivan, kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Pehlivan’a bekleyin sizi kurtaracağız denildi ancak 30 dakika geçmesine rağmen hala kurtarılamayan Pehlivan, numarayı tekrar aradı.

30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİLDİ

Bu sefer ise belediyeye araması gerektiği bildirildi. 30 dakika boyunca bekleyen Pehlivan, asansörden kendi imkanları ile kurtulabildi. İçeride havasız kalan Pehlivan, kendisinin kurtulduğunu ancak bu durumun bir çocuğun veya engelli bir vatandaşın başına geldiğinde daha sıkıntı çekeceğini ifade etti. Bu sorunların bir an önce düzeltilmesi isteyerek şikayetini bildirdi.