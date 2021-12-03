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03 Ara 2021 - 10:36- Gündem G: 03 Ara 2021 - 13:23

Vatandaşı ölüme terk ettiler

Üst geçitteki asansörde 30 dakika mahsur kalan vatandaş kendi imkanları ile kurtulabildi.

Vatandaşı ölüme terk ettiler mask

Hasan Pehlivan isimli vatandaş, Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi’nde ki asansörde mahsur kaldı. Asansörün içindeki numaraya ulaşan Pehlivan, kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Pehlivan’a bekleyin sizi kurtaracağız denildi ancak 30 dakika geçmesine rağmen hala kurtarılamayan Pehlivan, numarayı tekrar aradı.

30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİLDİ

Bu sefer ise belediyeye araması gerektiği bildirildi. 30 dakika boyunca bekleyen Pehlivan, asansörden kendi imkanları ile kurtulabildi. İçeride havasız kalan Pehlivan, kendisinin kurtulduğunu ancak bu durumun bir çocuğun veya engelli bir vatandaşın başına geldiğinde daha sıkıntı çekeceğini ifade etti. Bu sorunların bir an önce düzeltilmesi isteyerek şikayetini bildirdi.  

03 Ara 2021 - 10:36 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Okyanus - Çok doğru bende kaldım yarımsaatten fazla bekledim.sonunda itfaiye geldi.çünki ben numaralarada ulaşamadığım için itfaiyeyi aradım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 12:15
03

Yürüyen Merdiven - Üstgeçit imparatorluğu olduk. Defalarca asansörde kalma olayı yaşandı, kimsenin umurunda olmuyor. Yürüyen merdiven yapamazlar mı? En azından açık havada olursun, çalışmasa da merdiven olarak kullanırsın. Asansörlere bir çoğumuz -çalışır halde olsa bile- çekiniyoruz, binmiyoruz, ya kalırsak diye. İlgililere ulaşmak zaten imkansız. Herkes şef, ortada kızılderili yok ki derdimizi anlatalım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 12:11
02

Aydin Ünsüz - BU ASANSÖR UYGULAMASI ÇOK YANLIŞ YANDAŞ BESLEMEK İÇİN YAPILAN BİR SİSTEM SADECE İHTİYAÇ SAHİPLERİ KULLANABİLECEĞİ BİR DÜZEN OLMALIYDI

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 12:10
01

Tuzsuz - Belediyelere her birimi yandaşlarla doldururlarsa böyle olaylar tabiiki de olur.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Aralık 11:05
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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