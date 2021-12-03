Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık etkinliği  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Serdar Bilgievi öğrencileriyle sağlıklı bireylerin engelli bireyleri anlamaları ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik için 3 adet istasyon hazırlandı. Engelli bireylerin hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri ve günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıkları anlatılmaya çalışıldı.

HER BİREY BİR ENGELLİ ADAYIDIR

“Her Birey Bir Engelli Adayıdır” söyleminden yola çıkılarak içerik oluşturulan etkinlikte, aktivitelere katılan çocuklar gerçekleştirilen uygulamanın oldukça etkileyici olduğunu ve engelli bireylerin hangi şartlar altında yaşamlarını devam ettirmek zorunda olduklarını çok iyi anladıklarını dile getirdi.