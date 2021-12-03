Reklamı Kapat
03 Ara 2021 - 10:56- Eğitim G: 03 Ara 2021 - 10:59

GTÜ’lü Akademisyenler TÜBA-GEBİP ödülüne layık görüldü 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen; TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP Ödülü (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP Ödülü’nden (Bilimsel Telif Eser) oluşan “TÜBA Ödülleri” sahiplerini buldu. 

GTÜ’lü Akademisyenler TÜBA-GEBİP ödülüne layık görüldü  mask

GTÜ akademisyenleri Prof. Dr. Yunus Zorlu ile Prof. Dr. Erchan Aptoula; TÜBA bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA-GEBİP Ödülü’ne layık görüldü. TÜBA-GEBİP ödülü; doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kimya bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Zorlu Doğa Bilimleri alanında, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula ile Mühendislik Bilimleri alanında ödül almaya hak kazandılar.  

TÜBA-GEBİP ödülleri, Türkiye’nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri bakımından özel bir öneme sahip olduğu biliniyor.  Ödüllerin 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edileceği bildirildi. 
# sağlık, proje

03 Ara 2021 - 10:56 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.382.523 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akıllı telefon kullananların % 61’i siber saldırıya uğruyor!   mask
Akıllı telefon kullananların % 61’i siber saldırıya uğruyor!  
GTÜ Manas Üniversitesi ile Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzaladı mask
GTÜ Manas Üniversitesi ile Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzaladı
KOÜ'de eğitime lodos tatili mask
KOÜ'de eğitime lodos tatili
Bahir Azak: "Kale Okulları tarihi sorumluluk üstlendi!" mask
Bahir Azak: "Kale Okulları tarihi sorumluluk üstlendi!"
BİLNET’ten Milli Eğitim Müdürü Akmanşen’e ziyaret mask
BİLNET’ten Milli Eğitim Müdürü Akmanşen’e ziyaret
Marmara Koleji, gelecek için Tohum Takas Şenliği düzenledi mask
Marmara Koleji, gelecek için Tohum Takas Şenliği düzenledi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL