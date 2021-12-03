İşte kiraya göre fiyat artışı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
KİRA ARTIŞ ORANI %17,71 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu ( Tüik ) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise %17,71 oldu. Buna göre, aralık ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,71 oldu.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %17,71
Zam bedeli: 177
Zamlı kira bedeli: 1.177 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.294 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.412 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.530 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.647 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.765 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.883 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.001 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.118 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.236 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.354 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.