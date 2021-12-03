Reklamı Kapat
03 Ara 2021 - 11:20- Gündem G: 03 Ara 2021 - 11:21

İzmit Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen yürüyüş etkinliklerine kadınlar büyük ilgi gösteriyor

İzmit Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yürüyüş etkinliklerine düzenli olarak devam ediyor. Yürüyüş etkinlikleri kapsamında SEKA Park’ta bir yürüyüş etkinliği daha gerçekleştirilirken kadınlar da güne enerjik başladı. Vatandaşların sporu günlük hayatlarına sokması amacı ile yapılan yürüyüş etkinliğine çok sayıda kadın katıldı. 


YÜRÜYÜŞLER DEVAM EDECEK

Güne ısınma hareketleriyle başlayan kadınlar, SEKA Park’tan Plajyolu’na kadar olan bölümü yürüdü. Temiz hava ve deniz manzarası eşliğinde güne keyifli ve enerjik başlayan kadınlar yürüyüş etkinliklerinin devamını dileyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Spor kenti İzmit’te yürüyüş etkinlikleri programlar dâhilinde devam edecek. 
# Kadın, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmit Belediyesi, Kabaoğlu’nda yeni imar yolu açıyor mask
İzmit Belediyesi, Kabaoğlu’nda yeni imar yolu açıyor
Cumhuriyet Parkı’nda  ilk el emeği satış standı açılıyor mask
Cumhuriyet Parkı’nda  ilk el emeği satış standı açılıyor
İzmit Belediyesi ve KOÜ’lü gençler izmarit toplayarak farkındalık oluşturdu  mask
İzmit Belediyesi ve KOÜ’lü gençler izmarit toplayarak farkındalık oluşturdu 
İzmit’te kadına yönelik şiddete “Frida” ile dikkat çekildi mask
İzmit’te kadına yönelik şiddete “Frida” ile dikkat çekildi
İzmit Belediyesi bir tarihi değeri daha İzmitlilere kazandırıyor mask
İzmit Belediyesi bir tarihi değeri daha İzmitlilere kazandırıyor
İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Mahalle Konağı’nı yenileyecek  mask
İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Mahalle Konağı’nı yenileyecek 
Rauf Orbay’da çalışmalar  tüm hızıyla devam ediyor mask
Rauf Orbay’da çalışmalar  tüm hızıyla devam ediyor
İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Kemal Kaya’ya ziyaret mask
İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Kemal Kaya’ya ziyaret
Lodosta devrilen  ağaçlara anında müdahale mask
Lodosta devrilen  ağaçlara anında müdahale
Sarışeyh ve Nebihoca’daki atıl çeşmeler yenileniyor mask
Sarışeyh ve Nebihoca’daki atıl çeşmeler yenileniyor

03 Ara 2021 - 11:20 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.382.523 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi işçileri fazla çalıştırdı, liyakatsiz atama yaptı, tazminatları ayırmadı mask
İzmit Belediyesi işçileri fazla çalıştırdı, liyakatsiz atama yaptı, tazminatları ayırmadı
Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık etkinliği   mask
Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık etkinliği  
İzmit Belediyesi, Kabaoğlu’nda yeni imar yolu açıyor mask
İzmit Belediyesi, Kabaoğlu’nda yeni imar yolu açıyor
Kirazpınar tamam, sıra Tembelova’da   mask
Kirazpınar tamam, sıra Tembelova’da  
Adalet Bakanı Gül bugün İzmit'te mask
Adalet Bakanı Gül bugün İzmit'te
Büyükakın’ın talimatıyla okuluna görme engelli yolu yapılan; Fatih kardeşimiz artık çok mutlu   mask
Büyükakın’ın talimatıyla okuluna görme engelli yolu yapılan; Fatih kardeşimiz artık çok mutlu  
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL