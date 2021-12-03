İzmit Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yürüyüş etkinliklerine düzenli olarak devam ediyor. Yürüyüş etkinlikleri kapsamında SEKA Park’ta bir yürüyüş etkinliği daha gerçekleştirilirken kadınlar da güne enerjik başladı. Vatandaşların sporu günlük hayatlarına sokması amacı ile yapılan yürüyüş etkinliğine çok sayıda kadın katıldı.
YÜRÜYÜŞLER DEVAM EDECEK
Güne ısınma hareketleriyle başlayan kadınlar, SEKA Park’tan Plajyolu’na kadar olan bölümü yürüdü. Temiz hava ve deniz manzarası eşliğinde güne keyifli ve enerjik başlayan kadınlar yürüyüş etkinliklerinin devamını dileyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Spor kenti İzmit’te yürüyüş etkinlikleri programlar dâhilinde devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.