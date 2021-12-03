Sayıştay’dan Büyükşehir’e: Kayıtlı tutarlar gerçeği tam olarak yansıtmamakta

Sayıştay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı denetim raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda 2020 yılında gelirler bir önceki yıla göre yüzde 31,3 artış gösterdiği belirtilerek “Artışın büyük oranda merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylarının eklenmesi sonucu arttığı anlaşılmakla birlikte, gelir yönetiminde sağlanan başarı da bu artışta etkili olmuştur. Mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“MALİ TABLOLARDA GERÇEK DURUM TAM OLARAK YANSITILMADI”

Sayıştay denetçileri, ticari faaliyet konusu olmayan giderlere ilişkin Katma Değer Vergisi’nin indirim konusu yapıldığı görüldüğünü belirterek, “2020 yılı içerisinde 11.664.200,18 TL tutarında KDV’nin indirim konusu yapıldığı görülmüştür. İşlem çeşitliliğinin fazla olması sebebiyle hangi alımların yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olarak indirim konusu yapıldığı tespit edilememiştir. Büyükşehir Belediyesinin mali tabloları ile taşınmaz kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, mali tablolarda kayıtlı taşınmaz tutarlarının gerçek durumu tam olarak yansıtmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

“2017’YE KADAR TAMAMLANMADI”

Denetçiler, bulguyla ilgili şu ifadelere yer verdi; “Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmaz tespit, değerlendirme ve yönetmeliğe uygun olarak kayıt işlemlerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanmadığı anlaşılmıştır. Taşınmaz hesap alanında yapılan incelemelerimizde, son dönemlerde çeşitli yollarla edinilen veya elden çıkarılan taşınmazların muhasebe kayıtlarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak yapıldığı anlaşılmakla birlikte, eski kayıtların güncellenememiş olması sebebiyle mali tablolarda kayıtlı tutarlar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Tüm bu açıklanan sebeplerle, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı mali tablolarında 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabının gerçek durumu yansıtmadığı değerlendirilmektedir.”