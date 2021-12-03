Sayıştay’dan Büyükşehir’e: Karşılıksız tahsisleri iptal edin

Sayıştay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı denetim raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda 2020 yılında gelirler bir önceki yıla göre yüzde 31,3 artış gösterdiği belirtilerek “Artışın büyük oranda merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylarının eklenmesi sonucu arttığı anlaşılmakla birlikte, gelir yönetiminde sağlanan başarı da bu artışta etkili olmuştur. Mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“MALİ TABLOLARDA GERÇEK DURUM TAM OLARAK YANSITILMADI”

Sayıştay denetçileri, ticari faaliyet konusu olmayan giderlere ilişkin Katma Değer Vergisi’nin indirim konusu yapıldığı görüldüğünü belirterek, “2020 yılı içerisinde 11.664.200,18 TL tutarında KDV’nin indirim konusu yapıldığı görülmüştür. İşlem çeşitliliğinin fazla olması sebebiyle hangi alımların yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olarak indirim konusu yapıldığı tespit edilememiştir. Büyükşehir Belediyesinin mali tabloları ile taşınmaz kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, mali tablolarda kayıtlı taşınmaz tutarlarının gerçek durumu tam olarak yansıtmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

“2017’YE KADAR TAMAMLANMADI”

Denetçiler, bulguyla ilgili şu ifadelere yer verdi; “Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmaz tespit, değerlendirme ve yönetmeliğe uygun olarak kayıt işlemlerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanmadığı anlaşılmıştır. Taşınmaz hesap alanında yapılan incelemelerimizde, son dönemlerde çeşitli yollarla edinilen veya elden çıkarılan taşınmazların muhasebe kayıtlarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak yapıldığı anlaşılmakla birlikte, eski kayıtların güncellenememiş olması sebebiyle mali tablolarda kayıtlı tutarlar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Tüm bu açıklanan sebeplerle, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı mali tablolarında 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabının gerçek durumu yansıtmadığı değerlendirilmektedir.”

MEVZUATA AYKIRI KAFETERYA VERİLDİ

Denetçiler, Büyükşehir’in mülkiyetinde olan kafeteryalardan bir kısmının mevzuata aykırı olarak ilçe belediyelerine tahsis ettiğini tespit etti. Sayıştay, “Belediyelerin mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taşınmaz tahsis etmesinin ön koşulu, tahsisi yapılan taşınmazın, idarenin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmasıdır. Buna karşılık ticari işletmecilik kurallarına uygun yönetilen kafeteryaların tahsisi, belediyelerin asli görev ve hizmetleri kapsamında değildir. Dayanağı asli kamu hizmetinin yerine getirilmesi olmayan tahsis işleminin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verirken Büyükşehir ise konunun düzeltilmesi için ilgili ilçe belediyelerine bildirimde bulunulacağını belirtti.

“BİR TAŞINMAZIN BEDELSİZ TAHSİSİ MÜMKÜN DEĞİL”

Sayıştay, çok önemli bir bulguyu gündeme taşıdı. Denetçiler, “Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’yla “ortak hizmet projeleri kapsamında” bazı derneklere ücretsiz olarak taşınmaz tahsis edildiği görülmüştür. Öte yandan belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Kanun kapsamındaki meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmektedir. Ancak mevzuat gereği ortak hizmet projeleri kapsamında bir taşınmazın bedelsiz olarak tahsisi mümkün değildir. Zira ortak hizmet projesi; belediye ile derneğin veya “kamuya yararlı derneğin” ortak bir amaç için Belediyenin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan bir hizmeti “iş birliği içinde” gerçekleştirmeleridir. Paydaşların görevlerinin belirlendiği bir hizmet tanımı içerisinde birbirine eşit katkılarının olması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

“TAHSİSLERİN İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların “ortak hizmet projeleri kapsamında” bazı dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımı için yapılan tahsislerin 2020 yılında devam ettiği görüldüğü belirtilerek, “Kamu İdaresi bulgu konusu tahsislerin dernek, vakıf ve kuruluşlarla "ortak hizmet projeleri" kapsamında, ortak kullanıma ve işbirliği yapma amacına yönelik olarak yaptıklarını ve mevzuata uygun olduğunu ifade etmiştir. Ancak ortak hizmet projeleri kapsamında bile olsa yukarıda belirtilen mevzuat gereği karşılıksız tahsis mümkün değildir. Yapılan tahsis işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir” denildi.