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03 Ara 2021 - 11:51- Gündem G: 03 Ara 2021 - 11:53

Tekstil Dönüşüm Atölyesi sergisi vatandaşların ilgi odağı oldu 

İzmit Çarşısı üreticilerinin hayata geçirdiği Tekstil Dönüşüm Atölyesi’nde ortaya çıkan ürünler, Belsa Plaza A Blok önünde gerçekleştirilen sergi ile vatandaşlarla buluştu

Tekstil Dönüşüm Atölyesi sergisi vatandaşların ilgi odağı oldu  mask

İzmitli girişimcilerin vatandaşlarla buluşturulduğu İzmit Çarşısı’nda yer alan Naturalis Funem, Violet, Şamama Gıda, Karagöz Moda, Pia Örgü, Amigurumi House, Miglo, İzmit Elişi ve Nazcollection markalarının kurucuları, geçtiğimiz günlerde yaptıkları atılım ile Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında kendi Tekstil Dönüşüm Atölyesi’ni oluşturmuştu. Kurulan atölyede kadınlar, evde atıl durumda kalmış kullanılmayan kıyafetler ve dikiş nakış malzemeleri ile yepyeni tasarımlar ortaya koydular. 


VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yeniden değerlendirilerek kullanıma hazır hale gelen kıyafet ve ürünler, İzmit Belediyesi Belsa Plaza A Blok önünde kurulan stantta İzmitlilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve yakından incelediği ürünler, büyük beğeni kazandı. Violet’in kurucusu Nesrin Sözer’in atölye hakkında bilgi verdiği ve yaklaşık 2 saat süren serginin ardından, sergilenen ürünler İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Dost Eller Mağazası’na bağışlandı. 


SÖZER, “ATIKLARA YENİDEN HAYAT VERİYORUZ”

Tekstil Dönüşüm Atölyesi’nin kurucularından olan ve sergide vatandaşlara bilgiler aktaran Nesrin Sözer oluşum ile ilgili, “İzmit Çarşısı üreticileri olarak bir araya gelerek Tekstil Dönüşüm Atölyesi’ni kurduk. Burada arkadaşlarla birlikte çok güzel işlere imza attık. Elbiseden çanta yaptık, kullanılmayan kıyafetleri aplikelerle süsleyerek kullanılabilir hale getirdik. Vatandaşlarımız kullanmadıkları eski kıyafetlerini bizlere getirsin, bizde onları değerlendirerek yeniden hayat verelim ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürelim” ifadelerini kullandı. 


ÖZTÜRK, “İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE BULUŞTURULACAK”

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden Sosyolog Burcu Öztürk ise, "İzmit Çarşısı üreticileri, Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında kendi Tekstil Dönüşüm Atölyesi’ni oluşturdu. Atık azaltmayı ve ileri dönüşümü destekleyen atölye, İzmit Çarşısı üreticisi olan 9 girişimci kadın tarafından kuruldu. Burada, evde atıl durumda kalmış ve kullanılmayan kıyafetlerden yeni kıyafetler ve ürünler ortaya çıkartıyorlar. Diğer yandan sosyal sorumluluk projesi de olan bu atölyede üretilen ürünler, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Dost Eller Mağazası’na bağışlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturulacak” dedi.

# Kadın, İzmit belediyesi
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03 Ara 2021 - 11:51 - Gündem

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