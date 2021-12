Bakan Gül Kocaeli’den seslendi: “Mağdur ifşaa ediliyor, bu ahlaka ve hukuka aykırı”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bugün Kocaeli’ye geldi. Kent genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bakan Gül’ün ilk durağı Kocaeli Kongre Merkezi oldu. Adalet buluşmaları kapsamında Kongre merkezinde “Mağdur Odaklı Adalet Buluşması” etkinliğinde konuşan Bakan Gül, şiddet haberleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül aynı zamanda boşanma davaları ile ilgili süreci kısaltacak yeni bir proje hazırlığında olduklarını ifade etti.

“KENT PROTOKOLÜ ORADAYDI”

Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Yakup Moğul, Vali Seddar Yavuz, Büyükeşhir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Ramazan Gürkan, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sakarya BAM Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Yalova Adalet Komisyonu Başkanı Şemsettin Dereli, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, ilçe cumhuriyet başsavcıları ve hakimler katıldı.

“HEP DAHA İYİYE CEVAP ARIYORUZ”

Programın açılış konuşmasında söz alan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Adaletin hızlı ve doğru bir şekilde icrası amacıyla tüm adli teşkilatımız, gece gündüz mesai sarf etmeden çalışıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler gibi kırılgan grupların adalete erişmeleri amacıyla yeni düzenlemeler yapılmakta yeni uygulamalara imza atılmaktadır. Daha iyi nasıl çalışabiliriz sorusuna cevap aranmaktadır. Çalıştayın hayırlı olmasını tüm adli teşkilatımızın başarısına vesile olmasını diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“161 ADLİYEDE”

Korkmaz’ın ardından söz alan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Ramazan Gürkan, “Bugüne kadar mağdurlar nispeten ceza adalet sistemlerinde göz ardı edildi. Bugün dünyada artık daha çok mağdur odaklı onarıcı adaletin ön plana çıktığını görüyoruz. Adalete olan güvenini de tahkim ediyor. İlk adım tabi ki mağduru dinlemek kaygı düzeyini düşürmek, 2019 yılında 7 pilot adliyeden kurulan bugün sayısı 161’e ulaştı. Kocaeli ve Gebze’nin yanı sıra Gölcük ve Körfez adliyelerimizde de adli destek hizmetleri müdürlüklerimizi kurduk” diye konuştu.

“2 BİN 536 SOSYAL İNCELEME”

Açıklamalarını sürdüren Ramazan Gürkan, “Çocuklar, kadınlar, yaşlı ve engelli bireylerin desteklenmesi bizlerin ortak hareket noktalarından birini teşkil ediyor. Meslektaşlarımızla birlikte ve beraber hareket etmemiz gerekiyor. Kocaeli, Gebze, Körfez ve Gölcük adli destek müdürlükleri uzmanları tarafından 2021 yılında 2 Bin 536 sosyal inceleme raporu hazırlandı. 666 mağdur ifade alma sürecinde de uzman desteği verildi” şeklinde konuştu.

“İHRACAT COŞUYOR”

Toplantıda konuşma gerçekleştiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Sadece suçu işleyenin cezalandırılması mutlu etmiyor. Aynı zamanda mağdurların sosyo psikolojik olarak desteklenmesi fevkalade bir önem teşkil ediyor. Özellikle biz mülki idare amirleri çoğunlukla mağdurlar ile karşılaşıyor ve bu şikayetleri sıklıkla dinliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi büyük devrimlere imza atmıştır. Son 20 yılda teknolojiye bilime yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bugün ihracat rakamları coşuyor için yapılan işlemlerin geliştirilmesi önemli. Biz çoğunlukla mağdurlarla karşılaşıyor ve sorunlarını dinliyoruz. Sosyal hizmet alanında Kocaeli ve tüm Türkiye’de inanılmaz politikalar üretiyor ve vatandaşımızın kapısına kadar gidiyoruz. Eski devlet anlayışından büyük ölçekte ayrıldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bugünkü toplantımızın teması budur. Yeni düzenlemeler ortaya kondu. Valilik olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN HAKKINI GELİŞTİRİYORUZ”

Toplantıda son olarak kürsüye çıkan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu. Kocaeli’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Gül, “Kocaeli ülkemizin kalkınmasına büyük katkı göstermiş şehirlerden birisi. Bugün çok önemli bir başlığı burada gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda önemli verilerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Güven veren bir adalet sistemine ulaşmak için çıktığımız bu yolda bu toplantılar büyük önem taşımakta. Bir suçun mağduru olan vatandaşımızı adliyede derdi ile baş başa bırakmayan bir hizmet ile karşınızdayız. Mağdurun elinden tutan, gözyaşını silen bir süreci önemli görmekteyiz. Bu toplantılarda uygulamanın tüm paydaşları ile meseleyi masaya yatıyoruz. Hangi yaşama sahip olursa olsun herkesin hakkını ve hukukunu geliştirmekten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HUKUK DERT OLAN DERMAN OLANDIR”

“İnsan kendini hukuka emanet etmiştir” diyen Bakan Gül, “İnsanın huzur ve güvenlik hakkı hukuka emanettir. Ev içi şiddetle mücadele gibi kaideler bu gerçeği yansıtmaktadır. Bu hak mağdur için bir arayışa dönüşmemeli bu hak mağduru arayıp bulmalıdır. Bütün kurumlar vatandaşın gözünde devletin elidir. Adliyenin kapısı vatandaşa huzur ve güven vermelidir. Hukuk dert olan değil, derman olandır. Adliyenin kapısı asla bir bilinmeze yol açmamalı. Kimsenin belirsizliğe tahammülü yoktur. Belirsizlik suçun mağduriyetine yeni mağduriyetler katmaktadır. Bazı davalarda sürenin uzaması tarafların hayatını direk olumsuz etkilemektedir” dedi.

“YENİ BİR USUL GELİŞTİRMENİN İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Boşanma davalarını örnek veren Bakan Gül hayata geçirmeyi planladıkları yeni uygulamadan bahsetti, “İki taraf da boşanmak istiyorsa ve iki taraf da anlaşmadıysa bu dava yıllarca sürmesin. Bu süreç insan taraflarını olumsuz etkilememektedir. Yeni bir usul geliştirmenin ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İki boşanma var usulümüzde üçüncü bir karma model üzerinde çalışıyoruz. Süreci uzatan süreci ana davadan ayıran bir süreç için çalışmaya başladık. Aile ve usul hocalarımızın görüşüne müracaat ettik. Böylece boşanma sürecinde insanların daha fazla mağdur olmasını engellemeye çalışacağız.

“MAĞDURUN FOTOĞRAFLARINI GÖREMİYORUZ”

Yaratılmışların en şereflisi insandır. Devletin şefkatli eli her zaman çocukların üzerindedir. Özellikle boşanma sonrası tarafların çocuklarını görmesini icra alanının dışına çıkarmış bulunmaktayız. Çocukların icra ile teslim edilmesinde son vermiş bulunmaktayız. İnsanlar kendi çocuğunu görmek isteyen para vermeyecek. İnsan kendi çocuğunu görmek için para öder mi? Tüm bu uygulamalara son verdik. Yeni mağduriyetlere yol açmamak herkes için önemlidir. Bu hassasiyeti her zaman göremediğimizi ifade etmek isterim. Canice katledilmiş bir kadının fotoğrafının yayılması hem onun hatırasına hem de yakınlarının hatırasına çok büyük saygısızlıktır. Öyle ki her platformda kadının, mağdurun fotoğrafı boy boy yayımlanırken caninin nedense hiçbir fotoğrafını göremiyoruz. Mağdurun fotoğrafları caninin fotoğraflarının önüne geçebiliyor” dedi.

“MAĞDURUN FOTOĞRAFI PAYLAŞILMAMALI”

Bakan Gül konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bazen katilin yüzünün mozaiklendiği ve mağdurun ifşaa edildiği haberlerle de karşılaşıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun kimseye de faydası yoktur. Bu ahlaka da hukuka da aykırıdır. Kadına yönelik şiddeti magazinleştiren ya da bir cinayet romanı gibi anlatan dili ve üslubu reddediyoruz. Mağdurun fotoğrafları paylaşılmamalıdır. Haberlere konu olan kişinin mahremiyetine saygının da korunması gerekmektedir. Bu hassas dengenin bir diğer yansıması da şiddet eyleminin paylaşılmaması olarak ortaya çıkmalıdır. Kanaatimce şiddet haberlerine öne çıkarılması gereken şey şiddetin sebepleri ve bu şiddetin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm öneri olmalıdır. Bunlar yerine şiddetin kendisi öne çıkarılmaktadır. Adeta şiddetin kendisi paylaşılmaktadır.

“O BEBEĞİN DE BİR ONURU VAR”

Geçtiğimiz günlerde bir bebeğin uğramış olduğu darp görüntüleri, o elim görüntüler hepimizin kanını dondurdu. Unutmayalım o çocuğun da bir mahremiyeti onuru ve geleceğe dair hayalleri var. O görüntüleri izlemesi gereken makamlar izlemiş ve devletin şevkatli makamlarına teslim edilmiştir. İnternete bu görüntüleri yerleştirmek kime faydalıdır. O çocuk yarın büyüyecek, evlenecek çocuk çocuğa karışacak ama o görüntüler internette olmaya devam edecek. Devletin tüm kurumları mesele ile ilgili süreci takip etmektedir”