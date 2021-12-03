Bir takım ziyaret gerçekleştirmek için kentimize gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, programı kapsamında ilk Adalet Buluşmalarına ayırdı. Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katılan bakan Gül dada sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinde kısa süren buluşmanın ardından Bakan Gül Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden önce Bakan Gül şeref defterini imzaladı.
03 Ara 2021 - 12:03- Gündem Güncelleme: 03 Ara 2021 - 12:06
Bakan Gül’den Valilik ve Büyükşehir’e ziyaret
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın’ı ve Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Fatih Sultan - Keşke Ankara'da kalsaydı.ayni havayı teneffüs etmek bile zulüm.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.