Bakan Gül’den Valilik ve Büyükşehir’e ziyaret

Bir takım ziyaret gerçekleştirmek için kentimize gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, programı kapsamında ilk Adalet Buluşmalarına ayırdı. Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katılan bakan Gül dada sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinde kısa süren buluşmanın ardından Bakan Gül Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden önce Bakan Gül şeref defterini imzaladı.