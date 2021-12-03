Kocaelispor’un kupadaki rakibi Kasımpaşa oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşecek kura çekimine Kocaelispor adına yöneticilerden Ulaş Yıldız katıldı. Yeşil siyahlılar çekilen kuraların ardından rakibi Kasımpaşa oldu.
MAÇ İSTANBUL’DA
Kocaelispor seri başı olmadığı için maç İstanbul’da oynanacak. 5. Eleme Turu'nda geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. Tur maçları 28, 29 ve 30 Aralık’ta oynanacak.
5. TUR EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa - KOCAELİSPOR
Fenerbahçe – Afjet Afyon
Yeni Malatya – Bandırma
Alanya – Mardin 1969
Karagümrük – Bordum
Beşiktaş – Altay
Galatasaray – Denizlispor
Göztepe – Samsunspor
Hatayspor – Menemenspor
Adana Demir – Ankaraspor
Sivasspor – Ankaragücü
Kayserispor – 68 Aksaray
Trabzonspor – Boluspor
Gaziantep FK – Bursaspor
Antalyaspor – Giresunspor
Konyaspor - Ümraniyepor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.