Kocaelispor’un kupadaki rakibi Kasımpaşa oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşecek kura çekimine Kocaelispor adına yöneticilerden Ulaş Yıldız katıldı. Yeşil siyahlılar çekilen kuraların ardından rakibi Kasımpaşa oldu.

MAÇ İSTANBUL’DA

Kocaelispor seri başı olmadığı için maç İstanbul’da oynanacak. 5. Eleme Turu'nda geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. Tur maçları 28, 29 ve 30 Aralık’ta oynanacak.

5. TUR EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa - KOCAELİSPOR

Fenerbahçe – Afjet Afyon

Yeni Malatya – Bandırma

Alanya – Mardin 1969

Karagümrük – Bordum

Beşiktaş – Altay

Galatasaray – Denizlispor

Göztepe – Samsunspor

Hatayspor – Menemenspor

Adana Demir – Ankaraspor

Sivasspor – Ankaragücü

Kayserispor – 68 Aksaray

Trabzonspor – Boluspor

Gaziantep FK – Bursaspor

Antalyaspor – Giresunspor

Konyaspor - Ümraniyepor