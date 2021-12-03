Körfez Belediyesi’nde tutarlar hatalı

Sayıştay, Körfez Belediyesi 2020 yılı denetim raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, “geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“TAŞINMAZLARA İLİŞKİN TUTARLAR HATALIDIR”

Denetçiler, belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların miktar ve değer olarak kayıt altına alınması ile ilgili işlemler Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlanmadığını belirterek, “Belediyece 31 Aralık 2017 tarihine kadar tüm taşınmazların tespiti, mevcut kullanım şekliyle kayda alınması, maliyet veya rayiç bedellerinin belirlenmesi ve ilgili varlık hesaplarına gerekli kayıt işlemlerinin yapılmaması nedeniyle Belediyenin mali tablolarında yer alan 250 arazi ve arsalar, 251 yeraltı ve yerüstü düzenleri, 252 binalar, 257 birikmiş amortismanlar ve 500 net değer hesaplarındaki taşınmazlara ilişkin tutarlar hatalıdır” ifadelerine yer verdi.

“MUHASEBE KAYITLARI ARASINDA TUTARSIZLIK VAR”

Bir diğer bulguda denetçiler tarafından 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile ilgili olarak, İller Bankası Anonim Şirketi kayıtları ile Körfez Belediyesi’nin 2020 yılı mali tablolarında yer alan muhasebe kayıtları arasında tutarsızlıklar olduğu tespit edildi. Denetçiler, “İller Bankası Anonim Şirketinin resmi web sitesinden, kurumun yetkililerine tanımlanmış kullanıcı bilgileri ile ulaşılan kayıtlara göre, 2010 yılından itibaren 2020 yılı sonuna kadar İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesine katılım payı olarak Körfez Belediyesinin Genel Bütçe vergi gelirlerinden alacağı paydan 8 milyon 631 bin 761,66-TL kesinti yapılmıştır. Ancak 2020 yılı sonunda düzenlenen mali tablolarda 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında İller Bankası Anonim Şirketindeki ortaklık payı için 5 milyon 460 bin 583,77-TL tutarında kayıt yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile İller Bankası kayıtları ile İdarenin muhasebe kayıtları arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır” dedi.

BELEDİYE: GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Belediye, ortaklık payına ilişkin İller Bankası kayıtları ile Belediye muhasebe kayıtları arasındaki tutarsızlığın giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edilmiş olup, muhasebe kayıtlarının İller Bankası ile mutabakat sağlanarak gerçeğe uygun hale getirilmesi ve Körfez Belediyesi’nin yılsonunda düzenlenen mali tablolarında, İller Bankası Anonim Şirketi’nin sermayesine iştirak edilmiş olan ortaklık paylarının tamamının 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında gösterilmesi gerekmektedir.

“DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERİN”

Denetçiler, Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyanları ile tahsilatlarına ilişkin yapılan incelemede, Belediye sınırları içerisinde elektrik enerjisini tedarik eden firmalardan bazılarının bazı aylara ait beyanlarını vermediği tespit etti. Denetçiler, “Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin belediyeye ödenmesi sorumlu sıfatıyla tedarikçi firmalara aittir. Verginin mükellefi nihai tüketici olup, vergiyi tahsil eden tedarikçi firmanın beyanname ile belediyeye vergiyi sorumlu sıfatıyla yatırmaması durumunda vergi tedarikçi firmanın üzerinde kalmaktadır. Dolayısı ile Belediye sınırlarında faaliyet gösteren ve sorumlu sıfatıyla tüketicilerden elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil eden tedarikçi firmaların beyannamelerini süresinde vermeleri ve tahsil ettikleri vergileri Belediyeye süresinde yatırmaları konusunda Belediyece gerekli dikkat ve özenin gösterilerek, işlemlerin takibinin yapılması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“GEÇİŞ HAKKI BEDELLERİ BELİRLENMEDİ”

Denetçiler tarafından Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 2020 yılında uygulanacak olan ücret tarifesi cetvelinin incelenmesi sonucunda telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin belirlenmediği de tespit edildi. Bir diğer bulguda “belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri üzerinden Belediyeye aktarılan yüzde 10’luk pay, 775 sayılı Gecekondu Kanunu Hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabına aktarılmamış, bu kanunda belirtilen amaçlar dışında, belediyenin diğer iş ve işlemleri için kullanılmıştır. Yapılan incelemede, 2020 yılında 4706 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında yapılan satışlardan yüzde 10 ve yüzde 30 pay karşılığı belediyeye toplam 42 bin 189,69-TL aktarıldığı görülmüştür” denildi.

“AMACI DIŞINDA KULLANILDI”

Denetçiler, söz konusu bulguyla ilgili, “Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmının yüzde 10'unun ayrı bir banka hesabında muhafaza edilmesi ve 775 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde açıklanan yerlerde kullanılması gerekirken ayrı bir hesapta muhafaza edilmediği ve amacı dışında, belediyenin diğer iş ve işlemleri için kullanıldığı tespit edilmiştir. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki hazineye ait taşınmazların satış bedelleri üzerinden Belediyeye aktarılan yüzde 10’luk payların ayrı bir banka hesabında muhafaza edilmesi ve sadece 775 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde açıklanan amaçlar için kullanılması gerekmektedir” dedi.

“SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ HATALI”

Sosyal denge sözleşmesi ile ilgili de bulguları açıklayan denetçiler, “Kamu görevlilerinin geneline yönelik 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye istinaden belediye ile ilgili sendika arasında 31 Aralık 2019 tarihinde imza altına alınan sosyal denge sözleşmesine, konusu dışında hükümlerin konulduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre belediye başkanı ile sendika temsilcisi sadece ödenecek olan sosyal denge tazminat tutarını kanuni sınırlar içerisinde tespit etmek üzere yetkilendirilmiştir. Zira 4688 sayılı Kanun' un 32’nci maddesinde mahalli idarelerle imzalanan sözleşmenin Kanun’un uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu sebepten sosyal denge sözleşmesinin toplu sözleşme gibi düşünülerek sözleşme metnine sosyal denge tazminat tutarını belirlemek dışında, yukarıdaki gibi hükümlerin konulması mevzuata aykırıdır” dedi.

“DOĞDUDAN TEMİNDE KARŞILIKLI SÖZLEŞME DÜZENLENMELİ”

Doğrudan temin ile yapılan ihalelerle ilgili denetçiler, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen bazı yapım işleri ile bakım onarım işlerinin belli bir süreyi gerektirmesine rağmen ilgili yükleniciler ile sözleşme imzalanmadığı tespit edilmişti İlgili mevzuat gereğince bir defada yapılacak doğrudan temin kapsamındaki alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirindedir. Ancak belli bir süreyi gerektiren ve doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen mal teslimlerinde, hizmet alımlarında ya da yapım işlerinde karşılıklı olarak yüklenicilerle sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.