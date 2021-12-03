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03 Ara 2021 - 13:17- Gündem G: 03 Ara 2021 - 13:19

İSU’da işçilerin 29 bin 424 gün kullanılmamış yıllık izni var!

Sayıştay tarafından İSU’da 378 işçinin toplam 29 bin 424 gün kullanılmamış yıllık izni bulunduğu tespit edilirken “Kurumun kullanılmayan yıllık ücretli izinler nedeniyle büyük bir borç yükü altına girmesi engellenmelidir” uyarısında bulunuldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İSU’da işçilerin 29 bin 424 gün kullanılmamış yıllık izni var! mask

Sayıştay, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ile ilgili 2020 yılı denetim raporunu yayınladı. Denetçiler rapor ile ilgili, “2020 yılına ilişkin kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verdi.

29 BİN 424 GÜN KULLANMAMIŞ YILLIK İZİN”

İSU tarafından işçilerin yıllık izinlerinin düzenli bir şekilde kullandırılmadığı, kurum bünyesinde çalışan 378 işçinin toplam 29 bin 424 gün kullanılmamış yıllık izni bulunduğu, işçilerin 354, 332, 327, 322, 301, 279 gün gibi kullanmadıkları izinlerinin olduğu tespit edildi. Denetçiler, “Kurumun kullanılmayan yıllık ücretli izinler nedeniyle büyük bir borç yükü altına girmesi engellenmelidir” ifadelerine yer verirken İSU, işçilerin anayasal olan dinlenme ve yıllık ücretli izin haklarının düzenli bir şekilde kullandırılmaya başlanacağını belirtti.

03 Ara 2021 - 13:17 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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