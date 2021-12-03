Adalet Bakanı yeni binanın müjdesinin verdi

Günün büyük bir kısmını Kocaeli’ye ayıran Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ilk olarak Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katıldı. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ve Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Bakan Gül daha sonra Kocaeli Adliyesini ziyaret etti. Kocaeli Adliyesi'ni 21 yıl sonra ilk kez bir Adalet Bakanı ziyaret etti. Açılışını dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün yaptığı ve bir daha hiçbir bakanın uğramadığı Kocaeli Adliyesi'ni Ziyaret eden Gül adliye binasını gezdi ve binayı değiştirmek gerektiğini söyledi. Köseköy’de yapacakları adliye binasının projesini bitirdiklerini söyleyen Gül, 2022 yılı yatırım programına binayı alacaklarını söyledi. Vali Seddar Yavuz ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Bakan Gül, personellerle selamlaştıktan sonra Kocaeli Başsavcısı Habib Korkmaz’ı makamında ziyaret etti.

“MEVCUT BİNANIN 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE”

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde adliyelerin fiziki imkanları çok iyi noktaya geldi. Merdiven altında sunulan hizmetlerden daha güzel imkanlara kavuşmuş oldu ülkemiz. Bugün Kocaeli adliyemizi yerinde gördük. Kocaeli adliyemiz 4 ayrı yerde hizmetlerini veriyor. Vatandaşlarımız için çok istemediğimiz bir durum. Bakanlık olarak çok güzel bir proje tamamladık. Büyükşehir Belediyemizin de çok büyük desteği oldu. Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık. Önümüzdeki yıl yatırım programına girmesi için de süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ BUNA LAYİK”

Sözlerinin devamında bakan Gül, “Böylece 210 bin metrekarelik bir adliyeyi Kocaelili vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Kocaeli bundan memnun olacak. Kocaeli buna layık. İvedilikli bir şekilde binanın ihtiyaç olduğunu da yerinde gördük. Buna hızlı bir şekilde başlayacağız. Fiziki imkanlar önemli ama adaletin tesisi için asl olan temiz bir vicdana sahip olmak. Hukukun, adaletin tecelli etmesi için binalar yardımcı unsurlar. Binaların da güçlü olması vatandaşımızın hakkettiği bir durum. İnşallah hayırlı olur” şeklinde konuştu.