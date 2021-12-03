İSU’da tutarlar hatalı, işçiler fazla çalıştırılıyor

Sayıştay, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ile ilgili 2020 yılı denetim raporunu yayınladı. Denetçiler rapor ile ilgili, “2020 yılına ilişkin kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verdi.

“YILSONU BİLANÇOSUNDA HATAYA NEDEN OLDU”

Denetçiler, banka kredilerinin takip edildiği hesapların dönem sonu işleminin yapılmadığı tespitinde bulundu. Denetçiler, “Dönemsellik ilkesi gereği banka kredilerinin izlendiği hesapların dönem sonu işlemlerinin anılan mevzuat doğrultusunda yapılmaması sonucunda yılsonu bilançosunda 300 Banka Kredileri Hesabı 11 milyon 345 bin 913,27 TL eksik 400 Banka Kredileri Hesabı 11 milyon 345 bin 913,27 TL fazla gösterilmek suretiyle hataya neden olunmuştur.” ifadelerine yer verdi.

“ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ UYUMSUZ”

Bir diğer bulgu banka hesabı ile verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı arasında uyumsuzluk olması konusu oldu. Denetçiler, İSU’nun 2020 yılı bilançosunda 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 34 bin 480,80 TL, 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ise 7 bin 603,94 TL olarak görünmekte olup, hurdaya ayrılan taşınmazların tamamı için amortisman ayrılmaması sonucunda 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 26 bin 876,86 TL kadar eksik gösterilmek suretiyle hataya neden olunmuştur” dedi.

“ÇEK VEYA GÖNDERME EMRİ OLMAKSIZIN PARA ÇIKIŞI YAPMAYIN”

Bir diğer bulguda İSU’nun kayıt ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler sonucu, 102 Banka Hesabının alacak toplam tutarı ile 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç toplam tutarının birbirine eşit olmadığı görüldü. Yapılan incelemede denetçiler 102 Banka Hesabının alacak kaydı toplam tutarının 2 milyar 98 milyon 45 bin 839,88 TL, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç kaydı toplam tutarının 916 milyon 583 bin 846,24 TL olduğu tespit edilmiştir. Arada 1 milyar 181 milyon 461 bin 993,64 TL fark olduğunu belirterek, “Bu tutarın çek veya gönderme emri olmaksızın bankanın alacağına kayıt yapıldığını göstermektedir. Bunun sebebinin araştırılması ve yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü gereği bankadan çek veya gönderme emri olmaksızın para çıkışı yapılmaması sağlanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“157 ADET TAŞINMAZ BİLGİLERİ FARKLI”

Denetçiler tarafından yapılan incelemelerde idarenin 157 adet taşınmazın mevcut kullanım şekli ile tapuda yer alan bilgilerinin farklı olduğu tespit edildi. İdare tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı ancak henüz tamamlanmadığı anlaşılırken “Mevzuat hükümleri uyarınca, tapuda kayıtlı olan taşınmazların kullanım şekilleri ile tapu bilgilerinin uyumlu hale getirilerek cins tashih işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

29 BİN 424 GÜN KULLANILMAMIŞ YILLIK İZİN VAR

İSU tarafından işçilerin yıllık izinlerinin düzenli bir şekilde kullandırılmadığı, kurum bünyesinde çalışan 378 işçinin toplam 29 bin 424 gün kullanılmamış yıllık izni bulunduğu, işçilerin 354, 332, 327, 322, 301, 279 gün gibi kullanmadıkları izinlerinin olduğu tespit edildi. Denetçiler, “Kurumun kullanılmayan yıllık ücretli izinler nedeniyle büyük bir borç yükü altına girmesi engellenmelidir” ifadelerine yer verirken İSU, işçilerin anayasal olan dinlenme ve yıllık ücretli izin haklarının düzenli bir şekilde kullandırılmaya başlanacağını belirtti.

İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞTIRILIYOR

Denetçiler tarafından Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli bazı işçilere 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı olarak bir yıl içerisinde iki yüz yetmiş saati aşacak şekilde fazla çalışma yaptırıldığı görüldü. İSU ise pandemi nedeniyle bazı işçilerin idari izinli sayılmasının bu duruma yol açtığı, sonraki yıllarda 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırılmamasına dikkat edileceği bildirdi.

“YAZILIM, MANİPÜLE EDİLDİĞİ ANLAMINA GELİYOR”

Denetçiler, geçmiş tarih verilmek suretiyle geriye dönük yevmiye kaydı yapıldığını tespit etti. Bulguyla ilgili, “Geçmiş tarih verilmek suretiyle geriye dönük yevmiye kaydı yapılabilmesi, muhasebe kayıtlarının yazılım kullanılarak yapıldığı göz önüne alındığında, söz konusu yazılım ortamında kayıtların geçmişe dönük yapılabildiği ve manipüle edilebileceği anlamına gelmektedir. Bu da kayıtların doğruluğu, güvenliliği ve güvenilirliğine ilişkin bir risk oluşturmaktadır. Muhasebe yevmiye kayıtlarının, yılbaşından yılsonuna kadar tarih ve sıra takip ederek ve sıra numarası atlanmadan kaydedilmesi gerekir. Diğer taraftan, herhangi bir yevmiye kayıt hatası yapıldıysa, hatalı yevmiye kaydı silinmeden, yeni bir yevmiye kaydıyla ve düzeltme işleminin ayrıntılı gerekçesiyle birlikte düzeltilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.