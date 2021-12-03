Yasemin Merçil İzmit’e geliyor!

İlimizdeki faaliyetleri ve turnuvaları ile adından sık sık söz ettiren Kocaeli Briç Spor Kulübü bundan böyle yeni yerinde hizmet verecek. İzmit Kız Meslek Lisesi karşındaki yeni kulüp lokalinin açılışına kısa bir süre önce Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığına seçilen Av. Yasemin Merçil ile İzmitli olan yönetim kurulu üyelerinden İlknur Meriç Akyol da katılacak. Etkinlik bugün saat 14.00’te gerçekleşecek.