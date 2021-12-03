İlimizdeki faaliyetleri ve turnuvaları ile adından sık sık söz ettiren Kocaeli Briç Spor Kulübü bundan böyle yeni yerinde hizmet verecek. İzmit Kız Meslek Lisesi karşındaki yeni kulüp lokalinin açılışına kısa bir süre önce Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığına seçilen Av. Yasemin Merçil ile İzmitli olan yönetim kurulu üyelerinden İlknur Meriç Akyol da katılacak. Etkinlik bugün saat 14.00’te gerçekleşecek.
03 Ara 2021 - 15:03- Spor Güncelleme: 03 Ara 2021 - 15:05
Yasemin Merçil İzmit’e geliyor!
İlimizdeki faaliyetleri ve turnuvaları ile adından sık sık söz ettiren Kocaeli Briç Spor Kulübü bundan böyle yeni yerinde hizmet verecek. İzmit Kız Me...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.