Efeler, Saint Joseph’i ağırlıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor 9. maçını bugün oynayacak. Son maçında Kütahya’dan set vermeden dönen ekibin rakibi Saint Joseph olacak. Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki mücadele saat 14.00’te başlayacak. 12 takımın yer aldığı A Grubu’ndaki yer alan mavi beyazlı ekip 8 maç sonunda 3 galibiyet, 5 de yenilgi elde etti. Rakip ise 8 maç sonunda 6 galibiyet aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.