Efeler, Saint Joseph’i ağırlıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor 9. maçını bugün oynayacak. Son maçında Kütahya’dan set vermeden dönen ekibin rakibi Saint Joseph olacak. Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki mücadele saat 14.00’te başlayacak. 12 takımın yer aldığı A Grubu’ndaki yer alan mavi beyazlı ekip 8 maç sonunda 3 galibiyet, 5 de yenilgi elde etti. Rakip ise 8 maç sonunda 6 galibiyet aldı.