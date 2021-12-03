Süper Amatör Lig B Grubu’nda yarın Diliskelesispor ile İhsaniyespor takımları Tavşancıl Stadı’nda saat 15.00’te başlayacaktı. Ancak Tayfunspor maçında yaşanan büyük olaylar nedeni ile Diliskelesi’ne saha kapama cezası verildi. Bu nedenden ötürü Diliskelesi – İhsaniye maçı aynı gün ve aynı saatte Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.
03 Ara 2021 - 15:04- Spor Güncelleme: 03 Ara 2021 - 15:05
Diliskelesi - İhsaniye maçı Kağıtçı’da
Süper Amatör Lig B Grubu’nda yarın Diliskelesispor ile İhsaniyespor takımları Tavşancıl Stadı’nda saat 15.00’te başlayacaktı. Ancak Tayfunspor maçında...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.