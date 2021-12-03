Diliskelesi - İhsaniye maçı Kağıtçı’da

Süper Amatör Lig B Grubu’nda yarın Diliskelesispor ile İhsaniyespor takımları Tavşancıl Stadı’nda saat 15.00’te başlayacaktı. Ancak Tayfunspor maçında yaşanan büyük olaylar nedeni ile Diliskelesi’ne saha kapama cezası verildi. Bu nedenden ötürü Diliskelesi – İhsaniye maçı aynı gün ve aynı saatte Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.