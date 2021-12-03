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03 Ara 2021 - 15:06- Siyaset G: 03 Ara 2021 - 15:38

Çakır; ‘Ekmek zammını Zorunlu kılanlar utansın’

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, bir yılda üçüncü kez ekmek zammı yapıldığını hatırlatarak, ‘Girdi maliyetlerinin sürekli artması sonucu ekmeğe zam da kaçınılmaz oluyor. Olan yine gariban vatandaşa oluyor. Ülkeyi bu hale getirenler utansın’ dedi.

Çakır; ‘Ekmek zammını Zorunlu kılanlar utansın’ mask

Kocaeli'de 200 gramı 2 TL olan ekmeğin, 250 grama çıkartılarak fiyatının da 3 TL yapıldığını hatırlatan Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Halkın vazgeçilmez besin kaynağı olan ekmeğe bir yılda üç kez zam yapılmış oldu. Sofraların en temel maddesi olan ekmeğe zam, dar gelirliye vurulmuş en büyük darbedir. Elbette fırıncı esnafı da girdi maliyetlerini ölçü alarak zam talebinde bulunuyorlar. Girdi maliyetleri konusunda onlara yönelik önlemler de mutlaka alınmalıdır. Burada söz konusu olan dar gelirli milyonlardır. Asıl sorgulanması gereken ekmeğe bir yılda üç kez zam yapma ortamını hazırlayan iktidardır” dedi.
# Zam
# GELECEK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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03 Ara 2021 - 15:06 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ekmek Fabrikasi - Modern çağda esnafın sattığı ekmeği yemeye mecbur kalmak geri kalmışlıktir. İsteyen farklı ücret versin ama şu anki durum baştan ayağa israf ve verimsizlik..Elbisenizi terziden ayakkabınızı ayakkabı dikimcisinden mı alıyorsunuz hayır . 1000 tane fırın yerine 2 ekmek fabrikası olursa ekmek fiyatı yarıya düşer.. dar gelirliler rahatlar..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 17:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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