Çakır; ‘Ekmek zammını Zorunlu kılanlar utansın’

Kocaeli'de 200 gramı 2 TL olan ekmeğin, 250 grama çıkartılarak fiyatının da 3 TL yapıldığını hatırlatan Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Halkın vazgeçilmez besin kaynağı olan ekmeğe bir yılda üç kez zam yapılmış oldu. Sofraların en temel maddesi olan ekmeğe zam, dar gelirliye vurulmuş en büyük darbedir. Elbette fırıncı esnafı da girdi maliyetlerini ölçü alarak zam talebinde bulunuyorlar. Girdi maliyetleri konusunda onlara yönelik önlemler de mutlaka alınmalıdır. Burada söz konusu olan dar gelirli milyonlardır. Asıl sorgulanması gereken ekmeğe bir yılda üç kez zam yapma ortamını hazırlayan iktidardır” dedi.