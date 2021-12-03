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03 Ara 2021 - 15:33- Asayiş G: 03 Ara 2021 - 15:35

Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

Koronavirüs nedeniyle 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı! mask

İzmit Serdar Mahallesi Karaca Sokak üzerinde ikamet eden, özel sektörden emekli İsmet Aydın’ın eşi, 6 çocuk annesi Meliha Aydın (49) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Aydın’ın cenazesi öğle namazında Vanlılar Camii’nden alınarak Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

4 ÇOÇUK ANNESİ

İzmit Hacıhızır Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi üzerinde ikamet eden, yurt dışından emekli Mehmet Ali Köksal’ın eşi, 4 çocuk annesi Zühre Erbatu(70) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Erbatu’nun cenazesi Kent Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 
# covid-19, Sokak, çocuk

03 Ara 2021 - 15:33 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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