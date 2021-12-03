Bakan Gül AKP teşkilatında “AK Parti’nin görevi eli ağzı dualı insanların beklentilerini karşılamak”

Günün büyük bir kısmını Kocaeli’ye ayıran Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ilk olarak Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katıldı. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ve Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Bakan Gül daha sonra Kocaeli Adliyesini ziyaret etti. Adliye Ziyareti sonrası Bakan Gül AKP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Gül’ün parti ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve partililer hazır bulundu.

“SAHADA GÜÇLÜSÜNÜZ”

Toplantıda ilk konuşmayı ev sahibi AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş gerçekleştirdi. Ellibeş konuşmasında, “Kocaeli teşkilatları her seçim Türkiye ortalamasını 3-4 puan üstünde bir oyla Cumhurbaşkanımızı destekledik. Teşkilatımızın her parçası birlik içinde çalışmaktadır. 2023 seçimlerinde sandık önümüze geldiğinde dün olduğu gibi gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yolculukta kendisini yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Sizin de ziyaretiniz bizi ziyadesiyle mutlu. Sahada güçlü yanınız ile varsınız. Kocaeli’nin adliye sarayı ile de talimatı buyurdunuz. Adaliye sarayını kazandırırsak hayalimiz gerçekleşmiş olur” ifadelerini kullandı.

“ELİ AĞZI DUALİ İNSANLARIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMAK”

İl Başkanı Ellibeş’in ardından konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Üretimin istihdamın şehri olan Kocaeli’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kocaeli’de evimizde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kocaeli kültürümüzün çok önemli şehirlerinden bir tanesi. Türkiye’nin taş üstüne taş koyan üretken insanlarının şehir. Kocaeli halkı, davamızın ve şehrimizin büyümesine destek verdi. En kutlu davamız milletimizin rızasını kazanmaktır. AK Parti teşkilatları içindeki en önemli görev, nereden geldiğimizi unutmadan, eli, ağzı dualı insanların beklentilerini karşılamak ve onlara yüzümüzü daha fazla dönmektir” dedi.

“ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR”

Bakan Gül açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Nasıl çözülemez denilen sorunlar çözüldüyse mevcut sorunu çözecek olan da AK Partidir. Bütün sorunlar çözüldü diyemeyiz. Çözülmesi gereken sorunlar var. Dar gelirli vatandaşlarımızın, asgari ücret ile geçinin vatandaşlarımızın, kimin ne sorunu var bunların hepsine gözümüzü kapatamayız. Siyaseti halk için yapıyoruz. Bunları da yakından hükümetimiz takip etmektedir. Vatandaşlarımızın sorunlarını da çözecek olan AK Parti’dir. Cumhur ittifakı bu anlamda sorunları çözerek devam edecektir.

“İDEOLOJİLERİ DAYATAN YARGI YERİNE GÜVEN VEREN YARGI”

AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti değişimci bir partidir. İnsanların beklentilerini ıskalamayan bir partidir. Reformlarımızı da kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta finans mahkemeleri, Çocuk mahkemeleri gibi çok önemli adımlar attık. Vatandaşımıza dokunan çalışmalar yapacağız. Daha önce yargısal aktivizm ile siyaset yerine kendi düşüncelerini, kendi ideolojilerini dayatan yargıdan güven veren yargıya doğru adım adım ilerliyoruz. İnanıyoruz ki 2023’te artık güven veren bir yargıya doğru tüm vatandaşlarımızın yakından hissettiği bir neticeye kavuşmuş oluruz.

“MAVİ VATAN DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin emin adımlarla geleceğe yürümesinden rahatsız olanlar var. Türkiye’de bir muhalefet sorunu olduğunu hep beraber görüyoruz. Hiçbir vizyon yok. Tek vaatleri Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Ülke ne olursa olsun Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka vizyonu olmayan bu anlayışa vatandaşımız asla ve asla destek vermeyecektir. Biz mavi vatan demeye devam edeceğiz. Ülkemizin birliğini ve dirliğini muhafaza etmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Bunu da hep birlikte vatandaşımızın desteği ile yapacağız. 2023 adayımız milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçeceğiz”