Sağlıkçıları ilgilendiren düzenleme ertelendi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, birleşime ara vererek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile bir araya geldi.

Görüşmede, hekimlere verilecek ek zammın tüm sağlık çalışanlarını da verilmesi için teklife eklenecek yeni madde ihdası konusu ele alındı.

Muhalefet partisi temsilcileri, teklife doktorlarla ilgili ihdas edilen maddelerin teknik, içerik ve kapsam olarak eksik olduğunu, tüm doktorları kapsamadığını dile getirdi.

Ardından Genel Kurul’da, muhalefet grup başkanvekilleri, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif’ine doktorlarla ilgili eklenen maddelerin çıkarılmasını ve ayrı bir teklif olarak getirilmesini önerdi.

Fakat Genel Kurul’da, 34 maddesi kabul edilen teklifin görüşmeleri ertelenerek, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinden sonra ele alınmasına karar verildi.

"TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ"

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yazılı açıklama yaparak, “287 Sıra Sayılı Kanun Teklifi’nin görüşülmesi sırasında gelen talepler üzerine pandemi sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlık personelimizin özlük haklarında iyileştirme yapmak için tüm siyasi parti grupların mutabakatıyla teklife yeni maddeler ihdas edilmişti. Bu ihdası müteakiben paydaşlarla da istişare ederek konuyu etraflıca ele almak için teklifin görüşmeleri bütçe sonrasına ertelenmiştir” ifadelerini kullandı. (DHA)