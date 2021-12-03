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03 Ara 2021 - 16:42- Gündem G: 03 Ara 2021 - 16:43

Bizimköy’de dayanışma içinde kutlama

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi

Bizimköy’de dayanışma içinde kutlama mask

Dayanışma ve sevginin engelleri ortadan kaldırdığının en güzel kanıtı olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık yaratan bir etkinlik düzenlendi. Engelli ve engelsiz bireylerin bir arada çalışabilmesinin en başarılı örneklerinden olan, Kocaeli Sanayi Odası’nın da büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projesi Bizimköy’ün yönetimi ve çalışanları, bu anlamlı günü hep birlikte pasta keserek kutladı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

KSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da bu özel günde özel bireyleri yalnız bırakmadı, onlara desteğini yanlarında olarak gösterdi. Etkinliğe; İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Metraco firmasının sahibi Cem Okçu, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü Bayraktar, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi de katıldı. Güzel havadan istifade eden çalışanlar ve konuklar, merkezin bahçesinde bir araya gelerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün anlamına yakışır bir kutlama gerçekleştirdi.

# Sanayi
# KOCAELİ SANAYİ ODASI İLE İLİŞKİLİ:
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03 Ara 2021 - 16:42 - Gündem

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