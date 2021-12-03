Bakan Gül, MHP’yi ziyaret etti

Bugün kentimize gelen ADALET Bakanı Abdülhamit Gül Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Resmi programında olmamasına rağmen MHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Gül’ü MHP’nin çiçeği burnunda İl Başkanı Yunus Emre Kurt karşıladı. AKP ve MHP’nin yakın diyalogda olması gerektiğini vurgulayan Bakan Gül, “Kocaeli’nde Cumhur İttifakı’nın birlik beraberliğini görmekten memnun oldum” ifadelerini kullandı. Bakan Gül Hazine ve Maliyet eski Bakanı Lütfi Elvan’dan sonra MHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden ikinci bakan oldu.

“KÜÇÜLMEYİ İSTEYENLER RAHATSIZ OLACAKTIR”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; “2023’e güvenli yürümenin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı’dır. Cumhur İttifakı milletimizin kurmuş olduğu, tercihini ortaya koyduğu bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin her alanda güçlü büyük bir ülke olması için önemli bir teminattır. Cumhurbaşkanımız ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her ülke meselesinde önce milletimiz sonra partimiz demişlerdir. Cumhur ittifakı da bu mana ile kurulmuştur. Türkiye sevdalıları bu ittifaktan memnun olacaklar, Türkiye’nin küçülmesini isteyenler ise bundan rahatsızlık duyacaktır.

“BİZİMKİ MEMLEKET DAVASIDIR”

Ancak biz ülkemizi, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü, kararlı daha büyük özgüven ile taşımakta kararlıyız. Bu çerçevede hem reformlarımızda hem de adımlarımızda hep birlikte doğru işi el birliği ile yapıyoruz. Bu birlikteliği de 2023’e ve sonrasına inşallah taşıyacağız. Çünkü bizim için kuru bir partizanlık davası değildir. Bizimki memleket davasıdır. Türkiye’yi daha güzel yerlere getirmek isteyen her vatandaşımıza ittifakta yer vardır. Hem yerel yönetimlerde Başkanımızın gayretli çalışmaları hem de AK Parti ve MHP teşkilatlarının yakın diyalogları da çok önemli, değerli. Kocaeli’nde Cumhur İttifakı’nın bu birlik ve beraberliğini görmekten memnun oldum” ifadelerini kullandı.