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03 Ara 2021 - 17:14- Asayiş G: 03 Ara 2021 - 17:17

İzolasyon çalışması sırasında binanın çatısında yangın çıktı

Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevleri görüp sokağa çıkan mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı.
İzolasyon çalışması sırasında binanın çatısında yangın çıktı mask

Yangın, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan lodos sonrası hasar gören çatıda pürmüzle yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıda onarım çalışması yapan kişi hemen bina sakinlerinden yardım istedi. Hortumla yangına müdahale eden vatandaş, yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Dört bir yandan yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Şans eseri yangından yaralanan ve etkilenen olmadı.
Çok korktuklarını söyleyen bina sakini, "Usta, yangın çıktığını söyleyince hemen kendisine hortumu ve su dolu şişeleri attım. Bizim müdahalemiz yeterli olmayınca itfaiye ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü" dedi.

# sağlık, Yangın

03 Ara 2021 - 17:14 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Korkuyorum - Çatı uygulaması kaldırılmalıdır. Çatılar yangına aday..Açık teras üzerine mıcır dokulmelidir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 17:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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