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03 Ara 2021 - 17:22- Asayiş G: 03 Ara 2021 - 17:25

Halil Vehbi Yenice’nin acı günü

İzmit İstiklal Caddesi esnaflarından merhum Kasım Yenice’nin eşi, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, İbrahim Elhas Yenice, Cemal Nad...
Halil Vehbi Yenice’nin acı günü mask

İzmit İstiklal Caddesi esnaflarından merhum Kasım Yenice’nin eşi, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, İbrahim Elhas Yenice, Cemal Nadir Yenice ve Fatma Fevzioğlu’nun yengeleri, İlker Özben’in eşinin teyzesi olan Ayşe Yenice 82 yaşında vefat etti. Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Bağçeşme Mezarlığı’na defnedilecek.

03 Ara 2021 - 17:22 - Asayiş

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