İzmit İstiklal Caddesi esnaflarından merhum Kasım Yenice’nin eşi, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, İbrahim Elhas Yenice, Cemal Nadir Yenice ve Fatma Fevzioğlu’nun yengeleri, İlker Özben’in eşinin teyzesi olan Ayşe Yenice 82 yaşında vefat etti. Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Bağçeşme Mezarlığı’na defnedilecek.
03 Ara 2021 - 17:22- Asayiş Güncelleme: 03 Ara 2021 - 17:25
Halil Vehbi Yenice’nin acı günü
İzmit İstiklal Caddesi esnaflarından merhum Kasım Yenice’nin eşi, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, İbrahim Elhas Yenice, Cemal Nad...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.