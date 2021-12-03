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03 Ara 2021 - 17:24- Gündem G: 03 Ara 2021 - 17:26

Başiskele Gençlik Merkezi’nde Çalışmalara Son Sürat Devam

  Başiskele Belediyesi tarafından geleceğin teminatı gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak projelendirilen yeni nesil Başiskele Gençlik Merkezi’nin inşaatı son sürat devam ediyor.  

Başiskele Gençlik Merkezi’nde Çalışmalara Son Sürat Devam mask

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de büyük değer verdiği ve çalışmaları yakından izlediği dev projede inşaat çalışmaları Yeşilyurt Mahallesi’nde tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 1500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen merkezde son olarak döşeme betonu atıldı, kolon donatı ve kalıp çalışması yapılıyor. Özellikle gençler tarafından heyecanla beklenen merkezin gelecek yıl Ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.

 

GENÇLERİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

 

Günümüzün şartlarına uygun, teknolojik alt yapısı ve modern görünümüyle sadece Başiskeleli gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi gençlerin cazibe merkezi olacak. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak merkezde gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler enstrümanlarını çalıp, şarkılarını da kaydedebilecek.

 

GREENBOX STÜDYOLARI

 

Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Video içerik üretmek isteyen Youtuberlar’ın uğrak mekânı olacak. Ayrıca elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, interaktif oyun odası, e-spor antrenman odası, kaçış oyun odası gibi odaların da yer alacağı Başiskele’nin yeni nesil gençlik merkezi Kocaeli’nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak.

 

400 KİŞİLİK ÇOK AMAÇLI TİYATRO VE KONSER SALONU

 

Güçlü bilgisayarların ve hızlı internet erişiminin yer alacağı merkezde ayrıca 400 kişilik çok amaçlı tiyatro ve konser salonu, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için fitness salonu da yer alacak. Yaklaşık 3 dönümlük alanda 1338 metrekarelik zeminde inşa edilen Başiskele Gençlik Merkezi’nin 1. ve 2. katı 850 metrekare civarında olacak. 

# Başiskele
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03 Ara 2021 - 17:24 - Gündem

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