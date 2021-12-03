Emekliler tepkili! “Bilal’e gemi emekliye kuşyemi”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Emekliler Sendikası yapılan zamlardan dolayı geçinemediklerini ve emekli aylıklarının enflasyon karşısında erimesi sebebiyle bugün İzmit Uğur Mumcu Parkı’nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamada emekliler, “Bilal’e gemi emekliye kuşyemi” şeklinde slogan attı. Basın açıklamasına Doğu Marmara Temsilcisi Suca Omurca, CHP İl Başkan Vekili Metin Düzgün, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Ünal Özmural, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Memleket partisi İl Başkanı Nejat Bayhan, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, KESK Dönem Sözcüsü Ethem Kartal, Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Temsilcisi Uğur Baban ve emekliler katıldı.

“3,5 MİLYON İŞÇİ ASGARİ ÜCRETE DAHİ ERİŞEMİYOR”

Açıklamayı DİSK Emekli Sen Marmara Bölge Temsilcisi Erdinç Aslan okudu. Aslan emeklilerin geçinemediğini vurguladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bizler Türkiye emeklilerinin sesi, on yıllardır emekli haklarının tanınması mücadelesinde bayrağı omuzlamış DİSK Emekliler Sendikası'yız. Onlar sendikamızın kapatılmasıyla uğraşırken veriler ülkemizde işçi, emekçi, emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarının her geçen gün kötüye gittiğini gözler önüne seriyor: Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri içinde asgari ücretle çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke konumundayken 3,5 milyon işçi asgari ücrete dahi erişemiyor. Ortalama ücretler asgari ücretten daha az artıyor ve giderek daha fazla işçi asgari ücrete yakın düzeylerde ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor. Türkiye'de asgari ücret, ortalama ücrete dönüşüyor. Diğer bir deyişle bugün Türkiye'de kişi başına gelir en alt ücret seviyesine iniyor.

“EMEKLİLER HER YIL BİRAZ DAHA YOKSULLAŞIYOR”

Nüfusun 13,5 milyonunu oluşturan emekliler ve hak sahipleri, işçilerden sonra ülkenin en büyük toplumsal grubu konumunda. Diğer bir deyişle, ülkede yaklaşık her 7 kişiden birisi emekli veya hak sahibi. Ancak emekli aylıkları 19 yıl boyunca kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla artışının altında kaldı. Diğer bir deyişle emekliler her yıl biraz daha yoksullaşıyor. Özellikle 2008'de reform adı altında yapılan düzenlemelerle emekli aylık bağlama oranları düşürülmüş ve emekliye milli gelir artışından verilen pay ortadan kaldırılmıştır. EmekIi aylıkları alt sınırı kaldırılmış ve emekli aylık artışlarının enflasyona endekslenmesi sonucu emeklilerin eline geçen aylıklar giderek erimeye başlamıştır.

“4 İŞLEME TAKLA”

Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 93, yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira iken hem asgari ücret ve hem de ortalama emekli aylıkları yoksulluk sınırını bir kenara bırakın; açlık sınırının altında kalmış durumda. Diğer bir deyişle emekliler açlık sınırının altında, en alt ücret seviyesinden de aşağıda maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. "Memura, işçiye, emekliye müjde” manşetleriyle çıkan haberler, TÜİK'in dört işleme takla attırarak açıkladığı "resmi enflasyon” rakamları şöyle dursun, asgari ücretlinin geçen seneki kadar sebze alabilmesi için ücretinin 3.150 lira, salatalık alabilmesi için ücretinin 5.314 lira olması gerektiği gerçek enflasyonu ve gerçek enflasyon karşısında eriyen ücretleri gözler önüne seriyor.

“BİRGÜNLÜK MARKET ALIŞVERİŞİNİ DAHİ KARŞILAMIYOR”

6 milyona yakın SSK emeklisinin aylık ücreti 2.206 lira, 3 milyona yakın Bağ-Kur emeklisinin ortalama aylık ücreti 1.684 lira ve 3 milyona yakın memur emeklisinin ortalama aylıkları 2.735 lira. Bugün ülkemizde 6 milyon emekli ikinci bir işte çalışmakta ya da iş aramakta. Bugün Türkiye'de emeklilerin yüzde 70'i asgari ücretin dahi altında maaş alıyor. Diğer bir deyişle, işçi, bağ kur ya da memur emeklisi fark etmeksizin emeklinin aldığı maaş zammı; bırakalım refah düzeyinin artmasını, bir günlük market alışverişini dahi karşılayamıyor.”