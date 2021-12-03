Reklamı Kapat
03 Ara 2021 - 23:14- Asayiş G: 03 Ara 2021 - 23:15

Palet takozlarına uyuşturucu zulalayan 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tır dorsesi içerisinde bulunan palet takozlarında 27 kilogram eroinin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde durdurulan granit yüklü tır dorsesinde narkotik köpeği ’Millov’ ile arama yaptı. Yapılan aramada yük altında palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilogram eroin ele geçirildi. Konuya ilişkin 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03 Ara 2021 - 23:14 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.382.523 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi mask
Kocaeli’de yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Seyir halindeki kamyonetin motor kısmı yandı mask
Seyir halindeki kamyonetin motor kısmı yandı
Palet takozlarına eroin zulaladılar mask
Palet takozlarına eroin zulaladılar
İş yerinde binlerce kaçak makaron ele geçirildi mask
İş yerinde binlerce kaçak makaron ele geçirildi
Silahlı çatışmada vurulan kişi hayatını kaybetti mask
Silahlı çatışmada vurulan kişi hayatını kaybetti
3 çocuk babası koronaya yenildi! mask
3 çocuk babası koronaya yenildi!
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL