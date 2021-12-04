Yaşlı adam yangında can verdi

Alınan bilgiye göre İzmit Arpalık İhsaniye Mahallesinde Hüsnü Kocaoğlu (84) ile zihinsel engelli olduğu öğrenilen 61 yaşındaki kızı S.K.'nın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Yangında dumandan etkilenen S.K. sağlık kontrolünden geçirilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangın esnasında dışarı çıkamayan Hüsnü Kocaoğlu evde ekipler tarafından hareketsiz halde bulundu. Kocaoğlu'nun yapılan sağlık kontrolünde dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kocaoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.