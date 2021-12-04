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04 Ara 2021 - 09:34- Gündem G: 04 Ara 2021 - 09:37

Bakan Koca’dan Omicron varyantı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 187 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca'dan Omicron varyantı uyarısı geldi.
Bakan Koca’dan Omicron varyantı uyarısı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Aralık Cuma gününün verilerine göre, 355 bin 226 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 21 BİN 495

Güncel verilere göre, 21 bin 495 yeni vaka tespit edilirken, 187 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 20 bin 193 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN OMICRON UYARISI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı uyarısı yaptı. Bakan Koca, “Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur” dedi.
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04 Ara 2021 - 09:34 - Gündem

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