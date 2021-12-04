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04 Ara 2021 - 10:04- Gündem G: 04 Ara 2021 - 10:06

KOTO’dan ‘Tarım Şurası’na yoğun katılım
KOTO’dan ‘Tarım Şurası’na yoğun katılım mask

Kocaeli Ticaret Odası, işbirlikçi kurumları arasında ye aldığı ‘Tarım Şurası’nda ilgili tüm sektörlerden temsilcilerin katılımıyla yer aldı. İlimizin tarım potansiyeline inanan KOTO, sürece üst düzeyde katkı sağlıyor

AÇILIŞ TOPLANTISINA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, KOTO, KSO, MARKA ve Kocaeli Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşlarının işbirlikleriyle düzenlenen ‘Tarım Şurası ve Çalıştayı’ geçtiğimiz gün düzenlenen açılış programı ve ortak akıl toplantılarıyla gerçekleştirdi. Tüm gün süren çalıştaylardan önce düzenlenen açılış toplantısına, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KOTO Başkanı Necmi Bulut, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, tarım programları yapan gazeteci Cem Seymen, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

ÇALIŞTAY KONU BAŞLIKLARI

Akabinde gerçekleşen yuvarlak masa toplantılarında ise, Kocaeli’nin tarım politikaları, sektörden yüzlerce görüşün katılımıyla masaya yatırıldı. Yerli üretim ve gıda güvenliğinin ön plana çıktığı yuvarlak masa toplantılarında, Tarımsal Mevzuat Ve İmar Planları, Bitkisel Üretim Faaliyetleri, Hayvancılık Faaliyetleri, Su Ürünleri ve Balıkçılık, Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi, Kentsel ve Alternatif Tarım, Tarım Turizmi, Akıllı Tarım ve Dijital Pazarlama, Tarımda Eğitim ve Çevre Bilinci, Tarım Sosyolojisi konuları ele alındı.

EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN KURUM: KOTO

Kocaeli Ticaret Odası, çalıştaylara en çok katkı sağlayan kurumlar arasında yer aldı. Başkan Bulut’un öncülüğünde ve davetleriyle çalıştaya katılan; TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyesi Cemal Türengül, TARSİM Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürü Ertuğrul Çelik, KOTO 4. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Akcan ve Meclis Üyesi Adnan Sancak, KOTO’nun tarım politikalarına dair görüş ve önerilerini paylaştı. Şura ve çalıştaydan sonra elde edilen veriler; uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek. Kocaeli’nin Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı hazırlanacak.
# eğitim, Mustafa

04 Ara 2021 - 10:04 - Gündem

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