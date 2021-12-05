Manisa’da kritik viraj

Son iki maçını kaybeden, hafta arasında ise kupada turlayan Kocaelispor sezonun 14. maçında Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Manisa Mümin Özkasap Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. TRT AVAZ ve BeIN Max1’den canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı İstanbul’dan Çağdaş Altay yönetecek.

KUPA MORALİ İLE GELDİK

Son maçında sahasında Menemenspor’a 2-1 mağlup olan, hafta arasındaki kupa mesaisinde Adanaspor’u Dilaver ve Mevlüt’ün golleri ile 2-1’lik skorla eleyen Kocaelispor bugün Manisa Futbol Kulübü ile zorlu bir maça çıkacak. Üst sıralarda tutunma adına önemli bir mücadeleye girişecek olan yeşil siyahlıların kalede Korcan, savunmada Semih ya da, Diogo, Musa Nizam, Atila, önlerinde Mandjeck ve Mehmet Taş ya da Diop, sağda Pereira, solda Benhur, forvete yakın bölgede Yılmaz, ileride de Mevlüt 11’i ile sahaya çıkacağı düşünülüyor.

2 YENİLGİNİN TELAFİSİ OLSUN

Kadro dışı kalan Taha Batuhan, Omolo, İlyas Kubilay ve Bahattin dışında eksik bulunmayan Kocaelispor son 5 maçta sadece Bursaspor’u mağlup etti. Üst üste Bandırma ve Menemen yenilgilerinin ardından canlar sıkılırken Manisa’da elde edilecek galibiyet ile tekrar çıkış yakalanması umut ediliyor.

3. RANDEVU

Bu sezon ilk kez 3 bin kişilik MüminÖzkasap Stadı’nda sahaya çıkacak olan Manisa ekibi ise 14 maçta topladığı 14 puanla düşme hattında yer alıyor. Manisa FK’da cezası sona eren Orgill’in de sahadaki yerini alacağı maç saatinde sıcaklık 18 derece olacak. İki takım daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan takımların iki maçını da Manisa FK kazandı.