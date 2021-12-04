Darıca bu fırsatı sakın tepme!

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve geride bıraktığımız hafta Bayrampaşa’yı deplasmanda mağlup ederek derin bir nefes alan Darıca Gençlerbirliği bugün Elazığ temsilcisi Karakoçan’ı ağırlayacak. Darıca İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Darıca’da cezalı olan Atakan Aybastı dışında eksik yok. Kaleci Alper’in durumu ise belirsizliğini koruyor.

HAKEME DİKKAT!

Sarı yeşilliler sahasındaki maçı kazanıp ateş hattından biraz daha uzaklaşmak istiyor. Darıca – Karakoçan maçını bu sezon 0-0 sona eren Belediye Derince – Karakoçan mücadelesinde felaket bir performans ortaya koyan İstanbul Bölgesi Hakemi Berkay Erdemir yönetecek. Öte yandan dün bu grupta 3 maç oynanacaktı.