Darıca bu fırsatı sakın tepme!

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve geride bıraktığımız hafta Bayrampaşa’yı deplasmanda mağlup ederek derin bir nefes alan Darıca Gençlerbirliği bugün Elazığ temsilcisi Karakoçan’ı ağırlayacak. Darıca İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Darıca’da cezalı olan Atakan Aybastı dışında eksik yok. Kaleci Alper’in durumu ise belirsizliğini koruyor.
HAKEME DİKKAT!
Sarı yeşilliler sahasındaki maçı kazanıp ateş hattından biraz daha uzaklaşmak istiyor. Darıca – Karakoçan maçını bu sezon 0-0 sona eren Belediye Derince – Karakoçan mücadelesinde felaket bir performans ortaya koyan İstanbul Bölgesi Hakemi Berkay Erdemir yönetecek. Öte yandan dün bu grupta 3 maç oynanacaktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.