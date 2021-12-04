04 Ara 2021 - 14:06-SporGüncelleme: 04 Ara 2021 - 14:07
Alt yapı ile antrenmanlara başlıyorlar
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Kocaelispor’da hafta alınan kararın ardından kadro dışı bırakılan Taha Batuhan, Omolo ve İlyas Kubilay bugün U-19 takımı ile antrenmanlarına başlayacak. Genç takımın antrenmanı Vinsan tesislerinde olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.