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04 Ara 2021 - 14:07- Spor G: 04 Ara 2021 - 14:08

Kağıtspor krizden çıkmak için parkede
Kağıtspor krizden çıkmak için parkede mask

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor bugün 9 maçta 4 galibiyeti bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki mücadele saat 14.00’te başlayacak. Kağıtspor’un yeni Amerikalısı Brady Skeens de kritik maçta sahadaki yerini alacak. Bu sezona iki galibiyetle başlayan ancak sonraki 7 maçını kaybederek ateş hattında kendisini bulan Kağıtspor’da hedef rakibini devirip krizden biraz olsun çıkmak.

04 Ara 2021 - 14:07 - Spor

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Kağıtspor krizden çıkmak için parkede mask
Kağıtspor krizden çıkmak için parkede
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