Haydi İhsaniye

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ndeki temsilcimiz Cadence Gölcük İhsaniye, 7 maç sonunda 3 galibiyeti bulunan Bilecik Belediyesi’ni konuk edecek. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. İhsaniye ekibinin 6 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. Gruptaki bir diğer ekibimiz İzmitspor ise haftayı bay geçecek.
KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M P
1 ÇİFTLİKKÖY BLD. 6 6 0 18
2 BOZÜYÜK BLD. 6 5 1 15
3 ZONGULDAK DSİ 6 4 2 12
4 GÖLCÜK İHSANİYE 6 4 2 12
5 TEPEBAŞI GENÇLİK 6 4 2 12
6 BİLECİK BLD. 7 3 4 8
7 SAKARYA GELİŞİM 6 1 5 4
8 YALOVASPOR 6 1 5 3
9 İZMİT SPOR 7 0 7 0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.