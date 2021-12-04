Reklamı Kapat
04 Ara 2021 - 14:07- Spor G: 04 Ara 2021 - 14:08

Haydi İhsaniye
Haydi İhsaniye mask

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ndeki temsilcimiz Cadence Gölcük İhsaniye, 7 maç sonunda 3 galibiyeti bulunan Bilecik Belediyesi’ni konuk edecek. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. İhsaniye ekibinin 6 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. Gruptaki bir diğer ekibimiz İzmitspor ise haftayı bay geçecek.

 

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR                        O         G         M        P        

1 ÇİFTLİKKÖY BLD.         6          6          0          18       

2 BOZÜYÜK BLD.              6          5          1          15       

3 ZONGULDAK DSİ          6          4          2          12       

4 GÖLCÜK İHSANİYE     6          4          2          12       

5 TEPEBAŞI GENÇLİK      6          4          2          12       

6 BİLECİK BLD.                  7          3          4          8         

7 SAKARYA GELİŞİM      6          1          5          4         

8 YALOVASPOR                 6          1          5          3         

9 İZMİT SPOR                      7          0          7          0         

04 Ara 2021 - 14:07 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.386.127 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kağıtspor krizden çıkmak için parkede mask
Kağıtspor krizden çıkmak için parkede
Haydi İhsaniye mask
Haydi İhsaniye
Darıca bu fırsatı sakın tepme! mask
Darıca bu fırsatı sakın tepme!
Alt yapı ile antrenmanlara başlıyorlar mask
Alt yapı ile antrenmanlara başlıyorlar
Derince yeniden başlayacak mask
Derince yeniden başlayacak
Yıldızlar Yüzme Kulübü iyi iş çıkardı mask
Yıldızlar Yüzme Kulübü iyi iş çıkardı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL