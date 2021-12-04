Haydi İhsaniye

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ndeki temsilcimiz Cadence Gölcük İhsaniye, 7 maç sonunda 3 galibiyeti bulunan Bilecik Belediyesi’ni konuk edecek. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. İhsaniye ekibinin 6 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. Gruptaki bir diğer ekibimiz İzmitspor ise haftayı bay geçecek.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G M P

1 ÇİFTLİKKÖY BLD. 6 6 0 18

2 BOZÜYÜK BLD. 6 5 1 15

3 ZONGULDAK DSİ 6 4 2 12

4 GÖLCÜK İHSANİYE 6 4 2 12

5 TEPEBAŞI GENÇLİK 6 4 2 12

6 BİLECİK BLD. 7 3 4 8

7 SAKARYA GELİŞİM 6 1 5 4

8 YALOVASPOR 6 1 5 3

9 İZMİT SPOR 7 0 7 0