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04 Ara 2021 - 14:10- Gündem G: 04 Ara 2021 - 14:13

'Baba Rüstem' koronaya yenildi

Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerinden ve Baba Rüstem lakabıyla tanınan Rüstem Avcı koronavirüse yenildi.
'Baba Rüstem' koronaya yenildi mask

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerinden, “Baba Rüstem” lakaplı Rüstem Avcı, geçtiğimiz hafta  koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 yıldır Kavaklıspor Başkanlığını da yürüten Rüstem Avcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

04 Ara 2021 - 14:10 - Gündem

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