İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerinden, “Baba Rüstem” lakaplı Rüstem Avcı, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 yıldır Kavaklıspor Başkanlığını da yürüten Rüstem Avcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
04 Ara 2021 - 14:10- Gündem Güncelleme: 04 Ara 2021 - 14:13
'Baba Rüstem' koronaya yenildi
Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerinden ve Baba Rüstem lakabıyla tanınan Rüstem Avcı koronavirüse yenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.