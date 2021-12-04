Özkan: “Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz”

AKP tarafından Türkiye genelinde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganı ile gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı bugün başladı.İki gün sürecek programda 10 konuda 1200 teşkilat üyesine eğitim verilecek. Eğitim sonrası basın açıklaması yapan AKPGrup Başkan Vekili Cahit Özkan, “Bugün AK Parti siyaset akademisi dersleri kapsamında Kocaeli’deyiz. Kocaeli ilçe ve başkanlarımız, yöneticilerimiz, il başkanımız ve bütün ekibiyle birlikte eğitim çalışmalarına başladık. Coşku ve heyecan hakimdi. AK Parti 2018’de 24 Haziran’da seçimlerin bitiminden hemen bir gün sonra 25 Haziran 2018’de seçim çalışmalarına başladık, sahadayız ve o günden bugüne tabii hem hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde icraatlarımızla büyükşehir belediye başkanlarımız ilçe belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımızla sahada milletimize vaadetmiş olduğumuz seçim vaatlerimizi, hizmetlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AYDINLIK YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Özkan açıklamasında, “Diğer taraftan da vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmak suretiyle vatandaşlarımızı ak davanın ve Cumhur İttifakının yol arkadaşlığı içerisinde 2023’ün o kutlu hedefine koşmaya devam ediyoruz. Bizler milletimizin huzuruna çıkarken salgın ortamında milletimize vaat etmiş olduğumuz bütün o büyük hedefleri hayata geçirirken diğer taraftan da vatandaşlarımızın gelecekle ilgili ihtiyaçlarını gidermek Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız önderliğinde eğitimde sağlıkta, güvenlikte, diplomaside, üretimde, istihdamda, icraatta ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olma mücadelesinde hizmetlerimizi Kocaeli teşkilatımıza anlatacağız. Yeni vaatlerle yeni hizmetlerle milletimizin yüzün güldürmeye devam edeceğiz. Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz. Milletimizin sevinci sevincimiz, üzüntüsü de üzüntümüzdür. Bu kader birliği içerisinde sırtımızı millete dayayarak, milletimizden güç alarak teşkilatımız da bu gönül hareketini, medeniyet mücadelesini hak ettiği yere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.