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04 Ara 2021 - 14:14- Siyaset G: 04 Ara 2021 - 14:17

Özkan: “Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz”

AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan Kocaeli’de yaptığı açıklamada, “Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz. Milletimizin sevinci sevincimiz, üzüntüsü de üzüntümüzdür” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Özkan: “Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz” mask

AKP tarafından Türkiye genelinde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganı ile gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı bugün başladı.İki gün sürecek programda 10 konuda 1200 teşkilat üyesine eğitim verilecek. Eğitim sonrası basın açıklaması yapan AKPGrup Başkan Vekili Cahit Özkan, “Bugün AK Parti siyaset akademisi dersleri kapsamında Kocaeli’deyiz. Kocaeli ilçe ve başkanlarımız, yöneticilerimiz, il başkanımız ve bütün ekibiyle birlikte eğitim çalışmalarına başladık. Coşku ve heyecan hakimdi. AK Parti 2018’de 24 Haziran’da seçimlerin bitiminden hemen bir gün sonra 25 Haziran 2018’de seçim çalışmalarına başladık, sahadayız ve o günden bugüne tabii hem hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde icraatlarımızla büyükşehir belediye başkanlarımız ilçe belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımızla sahada milletimize vaadetmiş olduğumuz seçim vaatlerimizi, hizmetlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AYDINLIK YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Özkan açıklamasında, “Diğer taraftan da vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmak suretiyle vatandaşlarımızı ak davanın ve Cumhur İttifakının yol arkadaşlığı içerisinde 2023’ün o kutlu hedefine koşmaya devam ediyoruz. Bizler milletimizin huzuruna çıkarken salgın ortamında milletimize vaat etmiş olduğumuz bütün o büyük hedefleri hayata geçirirken diğer taraftan da vatandaşlarımızın gelecekle ilgili ihtiyaçlarını gidermek Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız önderliğinde eğitimde sağlıkta, güvenlikte, diplomaside, üretimde, istihdamda, icraatta ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olma mücadelesinde hizmetlerimizi Kocaeli teşkilatımıza anlatacağız. Yeni vaatlerle yeni hizmetlerle milletimizin yüzün güldürmeye devam edeceğiz. Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz. Milletimizin sevinci sevincimiz, üzüntüsü de üzüntümüzdür. Bu kader birliği içerisinde sırtımızı millete dayayarak, milletimizden güç alarak teşkilatımız da bu gönül hareketini, medeniyet mücadelesini hak ettiği yere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.
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04 Ara 2021 - 14:14 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Eski Ak Partili - Sizin millet dediğiniz kim.ulkenin yarısı size göre terörist değil mi.her önüne gelene teröristti.simdi millet mi oldu.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 15:11
02

İzmi̇tli̇ - CAHİT ÖZKAN SİZLER SADECE CEBİNİZİN DOLMASINI DÜŞÜNÜYORSUNUZ.ONUN İÇİN FAZLA MASAL ANLATMA.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 15:00
01

Eski Ak Partili - Geldiğiniz yere gidin.abd sizi bekliyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 14:55
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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