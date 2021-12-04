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04 Ara 2021 - 15:02- Gündem G: 04 Ara 2021 - 15:04

Turan’dan özel eğitim sınıfına özel ziyaret

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Zafer İlköğretim Okulu, Özel Eğitim Sınıfını ziyaret ederek "Benimle Bir Gün Geçirir Misin?" etkinliğine katıldı

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
Turan’dan özel eğitim sınıfına özel ziyaret mask

Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında engelli bireylerle bir araya gelen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yapılan farkındalık yürüyüşünün ardından Zafer İlköğretim Okulu Özel eğitim sınıfını da ziyaret ederek özel çocukların "Benimle Bir Gün Geçirir Misin?" etkinliğine katıldı. Etkinliğe Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, öğrenciler, engelli bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

“TOPLUMUMUZUN DİKKATİNİ ÇEKELİM”

Kısa bir açıklama yapan Başkan Turan, ‘’ Özel çocuklarla ilgilenmek çok büyük sabır, şefkat ve sevgi gerektirir. Bu anlamda özel çocuklarımızın ailelerini ve eğitim veren öğretmenlerimizi tarif edilemez emekleri için tebrik ediyorum. İstiyoruz ki engeller kalpte olmasın. Böyle farkındalık etkinlikleri ile toplumumuzun dikkatini çekelim” dedi.
# AKP, eğitim, Mustafa

04 Ara 2021 - 15:02 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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