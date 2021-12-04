Reklamı Kapat
04 Ara 2021 - 15:03- Gündem G: 04 Ara 2021 - 15:06

İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Ata’nın huzurunda

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile İKK Atatürk Anıtı’na çelenk koydu
İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Ata’nın huzurunda mask

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı İlkin Kılıçaslan, İKK Yürütme Kurulu üyesi Lütfi Bodur ve ilimizde bulunan çeşitli engelli derneklerime mensup üyeler önceki gün sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

04 Ara 2021 - 15:03 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.386.127 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Turan’dan özel eğitim sınıfına özel ziyaret mask
Turan’dan özel eğitim sınıfına özel ziyaret
Öğretim görevlisi alım ilanı mask
Öğretim görevlisi alım ilanı
Ses izolasyonu inşaatı yaptırılacak mask
Ses izolasyonu inşaatı yaptırılacak
Spor tesisi inşaatı yaptırılacak mask
Spor tesisi inşaatı yaptırılacak
Uygulamalı Siber Güvenlik ve Etik Hacker mask
Uygulamalı Siber Güvenlik ve Etik Hacker
Başiskele Gençlik Merkezi’nde Çalışmalara Son Sürat Devam mask
Başiskele Gençlik Merkezi’nde Çalışmalara Son Sürat Devam
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL