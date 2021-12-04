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04 Ara 2021 - 15:08- Gündem G: 04 Ara 2021 - 15:09

Tekstil Dönüşüm Atölyesi sergisine ilgi büyük oldu

İzmit Çarşısı üreticilerinin hayata geçirdiği Tekstil Dönüşüm Atölyesi’nde ortaya çıkan ürünler, Belsa Plaza A Blok önünde gerçekleştirilen sergi ile vatandaşlarla buluştu
Tekstil Dönüşüm Atölyesi sergisine ilgi büyük oldu mask

İzmitli girişimcilerin vatandaşlarla buluşturulduğu İzmit Çarşısı’nda yer alan NaturalisFunem, Violet, Şamama Gıda, Karagöz Moda, Pia Örgü, Amigurumi House, Miglo, İzmit Elişi ve Nazcollection markalarının kurucuları, geçtiğimiz günlerde yaptıkları atılım ile Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında kendi Tekstil Dönüşüm Atölyesi’ni oluşturmuştu. Kurulan atölyede kadınlar, evde atıl durumda kalmış kullanılmayan kıyafetler ve dikiş nakış malzemeleri ile yepyeni tasarımlar ortaya koydular.

KIYAFET VE ÜRÜNLER

Yeniden değerlendirilerek kullanıma hazır hale gelen kıyafet ve ürünler, İzmit Belediyesi Belsa Plaza A Blok önünde kurulan stantta İzmitlilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve yakından incelediği ürünler, büyük beğeni kazandı. Violet’in kurucusu Nesrin Sözer’in atölye hakkında bilgi verdiği ve yaklaşık 2 saat süren serginin ardından, sergilenen ürünler İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Dost Eller Mağazası’na bağışlandı.
# İzmit belediyesi

04 Ara 2021 - 15:08 - Gündem

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