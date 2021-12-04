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04 Ara 2021 - 15:09- Ekonomi G: 04 Ara 2021 - 15:10

Zeytinoğlu: Enflasyondaki yükseliş 1-2 ay daha sürecektir

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kasımda TÜFE aylık yüzde 3.51 artarak yıllık yüzde 21.31’e, ÜFE ise aylık yüzde 9.99 artarak yıllık yüzde 54.62’ye yükseldi. Önümüzdeki bir iki ay daha kur artışlarının yansımalarıyla enflasyondaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz” dedi
Zeytinoğlu: Enflasyondaki yükseliş 1-2 ay daha sürecektir mask

TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kasımda TÜFE aylık yüzde 3.51 artarak yıllık yüzde 21.31’e, ÜFE ise aylık yüzde 9.99 artarak yıllık yüzde 54.62’ye yükseldi. Geçen yıla göre bazın da yüksek olduğu bir ay olmasına rağmen döviz kurlarındaki artış sebebiyle bu yükselişleri gördük. Önümüzdeki bir iki ay daha kur artışlarının yansımalarıyla enflasyondaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

SEKTÖRLERİ ELE ALDI

Döviz kurlarındaki yükselişin maliyet enflasyonu uyardığını ve bunun ÜFE’ye daha hızlı yansıdığını belirten Zeytinoğlu, “ÜFE kapsamında; sanayinin alt sektörlerinin değişimlerine baktığımızda, imalat sanayinde aylık yüzde 9.55, yıllık yüzde 53.24, ara mallarında aylık yüzde 11.55, yıllık yüzde 63.12, sermaye mallarında aylık yüzde 7.91, yıllık yüzde 33.30, enerji sektöründe aylık yüzde 13.33, yıllık yüzde 90.34’lük artışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Sanayi sektöründeki bu artışlar üreticilerimizi maliyet baskısıyla zorlayabilecek kalemler olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Mehmet BAYCAN
# Sanayi

04 Ara 2021 - 15:09 - Ekonomi

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