Evidea’dan Kocaeli’ye üçüncü mağaza

Ev yaşam ürünleri kategorisinde 2011’den bu yana hizmet veren ve güçlü e-ticaret kimliğiyle de dikkat çeken Evidea, tüketici dostu mağazalarına bir yenisini daha ekliyor. Kocaeli’de ilk mağazasını SymbolAVM’de, ikinci mağazasını ise 41 BurdaAVM’de açan Evidea, üçüncü mağazasını 9 Aralık tarihinde Gebze Center AVM’de açmaya hazırlanıyor.
AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR
Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan Evidea, her yaşa ve her tarza hitap ediyor. 1.500 m2 büyüklüğündeki mağaza konseptiyle ferah bir alışveriş deneyimi sunan Evidea, 9 Aralık Perşembe günü Gebze Center AVM’nin -1. katında alışveriş severleri bekliyor. Evidea, 9-19 Aralık tarihleri arasında geçerli olan açılış özel kampanyasıyla elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünlerde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara anında 100 TL indirim kazandırıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.