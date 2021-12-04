Evidea’dan Kocaeli’ye üçüncü mağaza

Ev yaşam ürünleri kategorisinde 2011’den bu yana hizmet veren ve güçlü e-ticaret kimliğiyle de dikkat çeken Evidea, tüketici dostu mağazalarına bir yenisini daha ekliyor. Kocaeli’de ilk mağazasını SymbolAVM’de, ikinci mağazasını ise 41 BurdaAVM’de açan Evidea, üçüncü mağazasını 9 Aralık tarihinde Gebze Center AVM’de açmaya hazırlanıyor.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan Evidea, her yaşa ve her tarza hitap ediyor. 1.500 m2 büyüklüğündeki mağaza konseptiyle ferah bir alışveriş deneyimi sunan Evidea, 9 Aralık Perşembe günü Gebze Center AVM’nin -1. katında alışveriş severleri bekliyor. Evidea, 9-19 Aralık tarihleri arasında geçerli olan açılış özel kampanyasıyla elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünlerde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara anında 100 TL indirim kazandırıyor.