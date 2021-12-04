İYİ Parti 120 kişi ile Ankara’ya çıkarma yaptı

İYİ Parti Kocaeli Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met tarafından kurulan Türk Dünyası Komisyonu 120 kişilik ekibiyle önceki gün Ankara’ya çıkarma yaptı. Saha çalışmalarına başlayan Kocaeli Türk Dünyası Komisyonu Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) giderek grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i dinledi. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’la birlikte Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’na ziyarette bulunan komisyon üyeleri kent genelinde gerçekleştirdikleri çalışmaların raporlarını sundular. Ağıralioğlu, Türk Dünyası İl Komisyonu’nun verimli çalışmalarından ötürü memnuniyetini dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR

İYİ Partililer, Teşkilat Başkanı Koray Aydın ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır’ı da ziyaret ederek saha çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Programlar sonrasında kısa bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti olarak Türk Dünyası’na ve yurt dışında ikamet eden bütün Türklere büyük önem veriyoruz. Soydaşlarımızla ilgili özel başkan yardımcılıklarımızdan olan Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yasemin Met çok güzel bir komisyon kurdu. Komisyon üyelerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’ya giderek ilgili yönetim birimlerimize raporlarını sundular. Kendisine ve bütün çalışma ekibine değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.